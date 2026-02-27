Esta comunidad autónoma va ganando en la carrera de los puntos de recarga para coches eléctricos

La expansión del coche eléctrico en España no depende solo de las ventas. La infraestructura de recarga se ha convertido en uno de los medidores más influyentes en el avance de la movilidad eléctrica y ahí hay diferencias claras entre comunidades autónomas.

España ya supera ampliamente los 50.000 puntos de recarga públicos y el crecimiento continúa impulsado por los objetivos europeos y los planes nacionales de electrificación, pero si miramos los datos más recientes disponibles, hay una región que va por delante del resto en volumen absoluto: Cataluña. Pero como ocurre casi siempre en este sector, la fotografía completa es algo más compleja que un simple ranking.

Número total de puntos de recarga

En cifras globales, Cataluña encabeza la clasificación nacional con aproximadamente 11.026 puntos de recarga públicos. Por detrás se sitúan la Comunidad de Madrid (con alrededor de 6.300 puntos), Andalucía (con algo más de 6.100) y la Comunidad Valenciana (cerca de 4.800).

La diferencia es significativa. Cataluña prácticamente duplica la infraestructura de Madrid y Andalucía en términos absolutos. En este primer indicador (quizás el más llamativo), Cataluña va claramente ganando la carrera. No obstante, hay que ver qué sucede en otras características de la red de puntos de recarga para coche eléctricos.

En España, la red pública se divide principalmente en tres categorías:

Hasta 22 kW (carga lenta o semirrápida): habituales en entornos urbanos y aparcamientos de larga estancia.

(carga lenta o semirrápida): habituales en entornos urbanos y aparcamientos de larga estancia. Entre 22 y 50 kW (carga rápida): permiten recuperar autonomía en tiempos razonables.

(carga rápida): permiten recuperar autonomía en tiempos razonables. Más de 50 kW —y especialmente más de 150 kW— (alta y ultrarrápida): fundamentales para viajes largos.

A nivel nacional, los puntos de baja potencia siguen representando la mayor parte de la red. En esta línea, Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones con más cargadores rápidos en términos absolutos, una posición potencia por un mayor número de cargadores totales. No obstante, en cuanto densidad, aunque en números totales estén por detrás, hay otras comunidades como el País Vasco que consiguen muy buena puntuación en la oferta de cargadores rápidos.

Densidad y distribución

Cuando se analiza la red en términos de densidad por kilómetro cuadrado o proporción de cargadores de alta potencia, el liderazgo se matiza. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, destaca por su elevada concentración de cargadores rápidos en un territorio relativamente reducido. Esto mejora la experiencia en desplazamientos interurbanos y reduce la distancia media entre puntos de carga de alta potencia. El País Vasco, con menos puntos totales que Cataluña, también presenta una buena ratio de infraestructura en relación con su tamaño.

La infraestructura española sigue estando fuertemente concentrada en áreas urbanas y corredores principales. Barcelona y su área metropolitana concentran una parte importante de los puntos catalanes, mientras que las zonas menos pobladas presentan menor densidad, especialmente en cargadores de alta potencia. Este patrón no es exclusivo de Cataluña: se repite en casi todas las comunidades. La llamada “España vaciada” continúa siendo el gran reto de la electrificación.