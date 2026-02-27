Con casi 15 años y motor diésel, así son los coches que predominan hoy en España

La cifra habla por sí sola: la edad media de los turismos en España ya está en 14,6 años. Y no es un pico puntual, sino el resultado de una tendencia que se agrava gracias al apoyo exclusivo al coche enchufable.

Según el último informe elaborado por IDEAUTO a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en total circulan 31.708.927 vehículos en España, un 1,3% más que el año anterior. El volumen crece, pero el 62% tiene más de 10 años y el 29,3% supera los 20. Eso significa que 9,28 millones de vehículos con más de dos décadas siguen en la carretera. En turismos, el tramo de más de 20 años ya representa el 28,9% del total y crece un 7,1% en el último año. Los vehículos de hasta cinco años suponen el 17,3%. Aumentan, pero siguen siendo minoría frente a un parque claramente envejecido.

Evolucion de la edad media de los turismos en España / ANFAC

La electrificación del parque avanza, pero despacio. Pese a que los vehículos electrificados, que incluyen PHEV y BEV, crecen un 50,8% , supone tan sólo 746.510 unidades, es decir, el 2,4% del parque total. En turismos, la cuota se sitúa en el 2,6%.

La etiqueta CERO sube un 50,9%, pero supone apenas el 2,3% del total, mientras que la ECO alcanza el 7,3% tras crecer un 29,1%. En conjunto, tan sólo uno de cada diez vehículos es ECO o CERO.

Reparto de tecnologías de propulsión / ANFAC

En paralelo, los vehículos sin distintivo bajan un 7,8%, pero todavía suman 7,75 millones y representan el 24,5% del parque. Uno de cada cuatro coches en España no tiene etiqueta ambiental. Por tecnologías, el diésel sigue siendo mayoritario con 18.098.867 unidades, el 57,1% del total, aunque desciende un 1,8%. La gasolina representa el 33,2% y los híbridos no enchufables ya suponen el 6,6%.

¿Cómo acelerar la renovación?

Si las ayudas a la compra incluidas en un nuevo Programa Auto+ se dirigieran también a vehículos híbridos, la renovación del parque podría ganar ritmo.

El planteamiento es sencillo: facilitar el acceso a coches con etiqueta ECO permitiría sustituir antes los vehículos más antiguos. Eso tendría un doble efecto. Por un lado, los coches más viejos son los que más emisiones de CO2 y otras partículas generan, y concentran buena parte del parque sin distintivo. Por otro, son también los más inseguros porque no incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, los conocidos ADAS, hoy obligatorios en los modelos nuevos.

Reparto por etiquetas de la DGT / ANFAC

Renovar no solo implica reducir emisiones sobre el papel. También supone poner en circulación vehículos con más equipamiento de seguridad activa, algo que influye directamente en la protección de conductores y peatones.

José López-Tafall, director general de Anfac, advertía que “el parque de vehículos en España sigue envejeciendo y la media de antigüedad de los turismos ya alcanza los 14,6 años… es preocupante no solo por las emisiones, sino por la falta de sistemas de seguridad avanzada (ADAS) que son un beneficio tanto para conductores como ciudadanos y salvan vidas en las carreteras”.

La cuestión de fondo es que el parque crece, pero no rejuvenece al mismo ritmo. Y mientras el peso de los vehículos de más de 20 años siga aumentando, el margen de mejora en emisiones y seguridad dependerá, en buena medida, de la capacidad real para sustituirlos por modelos más modernos.