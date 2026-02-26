Vuelve el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana con más de 50 equipos participantes

Todo está ya listo para que mañana arranque en Castellón una nueva edición del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana que inaugurará en la capital de la Plana los calendarios nacional e internacional de energías alternativas.

Durante dos intensas jornadas, los mejores especialistas mundiales en este tipo de competiciones de eficiencia librarán su primera batalla de la temporada en las carreteras castellonenses. Por delante, un recorrido de más de 500 kilómetros que visitará cerca de 40 municipios de la provincia y que tendrá mañana por la tarde uno de sus momentos más especiales con la celebración de la Ceremonia de Presentación de todos los equipos en la Plaza Mayor a las 19.30 horas.

Cerca de 50 equipos de doce nacionalidades han confirmado su presencia en la decimotercera edición del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana y en el apartado internacional figuran inscritos nueve de los diez primeros clasificados de la pasada temporada, un grupo liderado por los vigentes campeones: el sanmarinés Guido Guerrini y el polaco Artur Prusak (Kia e-Niro). También estarán presentes sus rivales directos en el 2025: los checos Michal Zdarsky y Jakub Nabelek (Hyundai Kona EV), además de los eslovenos Franko Spacapan y Sebastjan Kobal (Peugeot e308) o los búlgaros Kalin Dedikov y Antoaneta Dedikova (Kia EV6 GT).

La representación nacional estará liderada por el doble campeón internacional FIA Eneko Conde (Kia EV6 GT), o la gallega Shirley Fernández (Hyundai Kona Ev). A ellos se sumarán otros nombres destacados, como los portugueses Eduardo Carpinteiro (Kia EV4) y Nuno Serrano (Renault Mégane E- Tech), el incombustible Luis Climent (Renault Clio Hybrid) o el ex piloto italiano de Fórmula 1 Stefano Modena (Cupra Tavascan), que debuta en Castellón.

El Campeonato de España contará, por su parte, con los vigentes campeones 2025 de las tres categorías: los castellonenses José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera (Hyundai Inster), el extremeño Ángel Santos (Toyota RAV4) entre los híbridos enchufables y la aragonesa Laura Aparicio (Toyota RAV4).

La prueba castellonense, nacida en el 2014, se ha convertido durante estos últimos años en un auténtico referente internacional, no solo en lo deportivo, sino también en el ámbito de la sostenibilidad. Después de conseguir en el 2024 la Etiqueta Medioambiental que otorga la Federación Internacional del Automóvil, el año pasado protagonizó otro hito destacado, al convertirse en la primera competición española neutra en huella de carbono.