Industria
Stellantis confirma que producirá en Zaragoza coches de Leapmotor desde el segundo semestre de este año
Su primer modelo será el B10, 100% eléctrico con capacidad de autonomía eléctrica de hasta 430 km
El grupo de automoción franco-italiano Stellantis ha anunciado hoy que prevé comenzar la producción de vehículos de la marca Leapmotor -su 'joint venture' con la compañía asiática- en la planta del grupo situada en la localidad de Figueruelas (Zaragoza) desde el segundo semestre de este año.
"Continuamos nuestra expansión comercial en Europa, no solo con productos adicionales, sino también con la producción local en nuestra planta de España. El inicio está previsto para la segunda mitad de 2026", ha expresado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.
El B10, el primer Leapmotor que se hará en Figueruelas
Cabe recordar que en su primer año, la firma asiática introdujo tres modelos eléctricos para introducirse en el mercado europeos: el 'urbanita' T03, el D-SUV C10, tanto en su versión eléctrica como de autonomía extendida (REEV), y el B10, también en versión eléctrica para competir en el segmento C.
Precisamente, las palabras de Filosa dan por hecho lo que confirmó la compañía el pasado mes de octubre, de que "este modelo se fabricaría en España", aunque en aquel momento se dudaba si la producción se quedaría en Figueruelas o en Villaverde.
El B10 será un modelo que estará disponible en dos opciones de batería: la versión 'Pro', con una capacidad de 56,2 kWh, y la 'ProMax', de 67,1 kWh, que permitirán autonomías en ciclo promedio combinado (WLTP) de 361 y de 434 kilómetros, respectivamente.
En términos de prestaciones, el B10 dispondrá de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros.
Igualmente, Leapmotor prepara una ofensiva de producto de cara al 2026 para aumentar su puesta en escena tanto en Sudamérica como en Europa con la llegada de los B03X y el B05 -desvelado en el Salón de Múnich- de cara al segundo trimestre de 2026, así como la llegada de la versión REEV en el B10 que se hará en España.
Por otro lado, Filosa valoró también en la conferencia tras los resultados económicos del grupo desvelados este jueves que la marca Leapmotor tuvo un desempeño "increíble" tras comercializar alrededor de 50.000 unidades vendidas, de las cuales un 80% de ellas se dieron en el mercado europeo, el resto de números pertenecieron a las ventas en Sudamérica.
Igualmente, el responsable de Stellantis anunció que una vez comiencen a configurarse los modelos eléctricos de Leapmotor en Europa, también empezarán a desarrollarse en los próximos meses en Brasil para agrandar su red comercial en Sudamérica.
"A continuación de Europa vendrá Sudamérica, donde tenemos la intención de iniciar la producción local en nuestra planta de Pernambuco, con una gran expansión comercial también en esa región", ha concretado.
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer