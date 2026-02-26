Stellantis confirma que producirá en Zaragoza coches de Leapmotor desde el segundo semestre de este año

El grupo de automoción franco-italiano Stellantis ha anunciado hoy que prevé comenzar la producción de vehículos de la marca Leapmotor -su 'joint venture' con la compañía asiática- en la planta del grupo situada en la localidad de Figueruelas (Zaragoza) desde el segundo semestre de este año.

"Continuamos nuestra expansión comercial en Europa, no solo con productos adicionales, sino también con la producción local en nuestra planta de España. El inicio está previsto para la segunda mitad de 2026", ha expresado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

El B10, el primer Leapmotor que se hará en Figueruelas

Cabe recordar que en su primer año, la firma asiática introdujo tres modelos eléctricos para introducirse en el mercado europeos: el 'urbanita' T03, el D-SUV C10, tanto en su versión eléctrica como de autonomía extendida (REEV), y el B10, también en versión eléctrica para competir en el segmento C.

Precisamente, las palabras de Filosa dan por hecho lo que confirmó la compañía el pasado mes de octubre, de que "este modelo se fabricaría en España", aunque en aquel momento se dudaba si la producción se quedaría en Figueruelas o en Villaverde.

El B10 será un modelo que estará disponible en dos opciones de batería: la versión 'Pro', con una capacidad de 56,2 kWh, y la 'ProMax', de 67,1 kWh, que permitirán autonomías en ciclo promedio combinado (WLTP) de 361 y de 434 kilómetros, respectivamente.

En términos de prestaciones, el B10 dispondrá de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros.

Igualmente, Leapmotor prepara una ofensiva de producto de cara al 2026 para aumentar su puesta en escena tanto en Sudamérica como en Europa con la llegada de los B03X y el B05 -desvelado en el Salón de Múnich- de cara al segundo trimestre de 2026, así como la llegada de la versión REEV en el B10 que se hará en España.

Por otro lado, Filosa valoró también en la conferencia tras los resultados económicos del grupo desvelados este jueves que la marca Leapmotor tuvo un desempeño "increíble" tras comercializar alrededor de 50.000 unidades vendidas, de las cuales un 80% de ellas se dieron en el mercado europeo, el resto de números pertenecieron a las ventas en Sudamérica.

Igualmente, el responsable de Stellantis anunció que una vez comiencen a configurarse los modelos eléctricos de Leapmotor en Europa, también empezarán a desarrollarse en los próximos meses en Brasil para agrandar su red comercial en Sudamérica.

"A continuación de Europa vendrá Sudamérica, donde tenemos la intención de iniciar la producción local en nuestra planta de Pernambuco, con una gran expansión comercial también en esa región", ha concretado.