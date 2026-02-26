Seat León e-Hybrid Style: Equilibrio perfecto

Seat democratiza la movilidad electrificada con el nuevo León e-Hybrid Style, un compacto que combina la tecnología híbrida enchufable más avanzada con un equipamiento premium y un precio competitivo.

Mantiene las proporciones compactas y el diseño emocional que han convertido al modelo en un referente del segmento. La carrocería de cinco puertas combina líneas tensas y superficies esculpidas que proyectan dinamismo incluso cuando el vehículo está detenido. Para quienes priorizan la versatilidad, la variante Sportstourer añade funcionalidad con una longitud extendida que no compromete la estética deportiva.

Los faros Matrix LED, incluidos de serie en toda la gama e-Hybrid, suponen un salto cualitativo en seguridad activa. Este sistema inteligente permite circular con las luces largas permanentemente activadas sin deslumbrar a otros conductores, gracias a la capacidad de encender y apagar los diodos LED de forma independiente. El sistema proyecta sombras dinámicas sobre vehículos precedentes y los que circulan en sentido contrario, mientras ajusta la potencia del haz luminoso en cada segmento para iluminar señalética lejana o evitar reflejos molestos.

Al acceder al habitáculo del León e-Hybrid Style, la primera impresión es la de estar ante un vehículo de categoría superior. El Digital Cockpit de 10,25 pulgadas preside el cuadro de instrumentos, ofreciendo múltiples opciones de personalización que permiten al conductor acceder a la información más relevante de un vistazo.

El sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10,25 pulgadas incorpora una interfaz mejorada que garantiza una gestión intuitiva y fluida. La conectividad es absoluta gracias al sistema Full Link inalámbrico, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que elimina la necesidad de cables y mantiene el habitáculo ordenado.

La disposición de las baterías de alta tensión bajo los asientos traseros no solo mejora el centro de gravedad del vehículo, sino que permite mantener una capacidad de maletero sorprendente: 270 litros en la versión de cinco puertas y unos impresionantes 470 litros en el Sportstourer.

El depósito de gasolina de 40 litros se ubica bajo el piso del maletero, optimizando el aprovechamiento del espacio.

El corazón tecnológico del Seat León e-Hybrid Style combina un motor 1.5 TSI con un potente motor eléctrico, ofreciendo una potencia conjunta de 204 CV y un par motor de 350 Nm. Esta configuración garantiza una respuesta inmediata y el dinamismo característico de la marca, con cifras que satisfarán incluso a los conductores más exigentes.

La gran revolución reside en la batería de iones de litio de 19,7 kWh de capacidad neta, que permite homologar una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 134 km. Este dato transforma radicalmente la experiencia de uso diario. La mayoría de los desplazamientos urbanos e interurbanos se realizan con cero emisiones locales, reservando el motor de combustión exclusivamente para viajes de larga distancia, donde el vehículo alcanza autonomías totales de hasta 910 km.

Las prestaciones son dignas de un deportivo. Aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos (7,9 en el Sportstourer) y velocidad máxima de 220 km/h.

Una de las innovaciones más destacadas es la capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 50 kW, que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en solo 26 minutos, un tiempo similar al de una parada de descanso en autopista. Esta característica convierte al León e-Hybrid en un vehículo genuinamente versátil, capaz de afrontar viajes largos sin las limitaciones tradicionalmente asociadas a los vehículos electrificados.

Para la carga doméstica, el cargador de a bordo de 11 kW en corriente alterna permite una carga completa en menos de 2 horas y 30 minutos con un Wallbox compatible, garantizando que el vehículo esté siempre listo cada mañana con sus 134 km de autonomía eléctrica disponibles.

Seat ha realizado una puesta a punto específica del chasis para compensar el peso adicional de las baterías. El resultado es un equilibrio perfecto entre confort de marcha y estabilidad en curva. El selector de modos de conducción Drive Profile, la suspensión deportiva y el Control de Chasis Adaptativo permiten ajustar la firmeza de los amortiguadores en hasta 15 niveles de rigidez diferentes. La dirección precisa y la agilidad proporcionada por la plataforma convierten cada viaje en una gran experiencia.