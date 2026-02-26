El precio medio de los turismos usados baja un 4,3% en 2025, el primer descenso desde 2019

El precio medio de un vehículo de ocasión se situó en una media de 19.350 euros en 2025, lo que supone un descenso del 4,3% en comparación con el año anterior y el primer descenso interanual desde 2019, según el último barómetro de vehículos de ocasión de Coches.com y Ganvam.

El aumento del precio de los coches usados entre 2019 y 2025 fue del 29,9%, diez puntos porcentuales más que el IPC, que creció un 20,9% en este periodo según datos del INE. Este encarecimiento de los coches usados es menor que el registrado en los coches nuevos en el mismo periodo (un 45%, según datos del mismo barómetro).

Los coches viejos, cada vez más caros

El comportamiento de los precios de los coches de ocasión ha sido realmente dispar. Mientras el coche joven, matriculado hace menos de tres años, ha bajado sus precios medios (con caídas del 6%), los más antiguos suben con fuerza.

Por otra parte, los vehículos de más de 10 años prosiguen su escalada de precios. Suponen más del 57% de los cambios de titularidad.

Por tipos de propulsión, los vehículos diésel significaban un 60,8% del mercado de coches nuevos en España, uno de los mayores porcentajes de Europa. Si en 2019 casi dos de cada tres vehículos de ocasión anunciados tenía motor diésel, ahora suponen menos de un tercio de la oferta.

Asimismo, si bien los vehículos de gasolina empezaron la década aumentando la oferta, esta empieza también a decaer. Son los vehículos electrificados los que están adquiriendo más presencia en portales especializados. La oferta de enchufables (PHEV y 100% eléctricos) alcanza ya el 10%.

Los precios de eléctricos e híbridos enchufables han bajado en el último ejercicio, empujados por la llegada de nuevos modelos, con caídas interanuales del 11,34% y 19,38%, respectivamente.

Noticias relacionadas

En el análisis por Comunidades Autónomas hay lugares donde hay precios medios más bajos que hace un año. Destacan en este sentido Baleares, Navarra o País Vasco. Los precios más bajos, sin embargo, se encuentran en Canarias y Madrid, la región que es la gran dinamizadora del mercado de coche de ocasión. En el polo opuesto, es Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana donde más se encarecen, junto a Extremadura.