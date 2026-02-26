Mercedes-Benz utilizará los datos de conducción de sus clientes para mejorar la seguridad

Mercedes-Benz ha anunciado un nuevo paso en el desarrollo de sus sistemas de asistencia a la conducción y de sus funciones de marcha automatizada, apoyándose en algo tan sencillo —y tan complejo a la vez— como los datos reales del tráfico diario.

Hasta ahora, la compañía trabajaba principalmente con información recogida por vehículos de prueba repartidos por todo el mundo. Ahora, quiere ampliar esa base con datos procedentes de la propia flota de clientes. Hablamos de información captada por sensores y cámaras en situaciones reales, en el día a día, con la diversidad y la imprevisibilidad que eso implica.

Nuevo Mercedes-Benz CLA / Mercedes-Benz

Gracias a esto, los sistemas serán capaces de reconocer con mayor precisión a los distintos usuarios de la carretera y reaccionar de forma más fiable ante escenarios complejos. Nuevas formas de movilidad, entornos urbanos cambiantes y comportamientos imprevisibles obligan a que los asistentes de conducción trabajen con un nivel de realismo muy alto. Y ahí es donde la variedad de datos marca la diferencia.

Según explica la compañía, incorporar imágenes reales permitirá entrenar los sistemas para identificar mejor a colectivos específicos como niños, peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida. También ayudará a preparar el software ante situaciones menos habituales, como desvíos temporales, carriles bici emergentes o comportamientos inusuales por parte de otros usuarios.

El conocimiento extraído de la flota se integrará en futuras actualizaciones de software, afinando progresivamente los sistemas de asistencia. Todo ello encaja en el camino hacia la denominada Zero Vision, el objetivo de alcanzar cero víctimas mortales en las carreteras de la Unión Europea en 2050.

Solo con consentimiento del cliente

Al decir que se trata de datos de usuarios, enseguida saltan las alarmas de la privacidad. Mercedes-Benz subraya que la recopilación solo se realizará con el consentimiento previo de los propietarios de los vehículos. El cliente decide si quiere participar y puede revocar esa decisión en cualquier momento.

Mercedes-Benz Clase G 580 e / Mercedes-Benz

Los datos de imágenes se almacenan de forma temporal y en función del tipo de evento o de la ubicación. Por ejemplo, pueden registrarse durante una frenada brusca y, posteriormente, transmitirse de manera selectiva al ‘backend’ de la compañía. Allí, normalmente, se anonimizan y se separan de la identificación del vehículo. La marca también ofrece la posibilidad de que cualquier usuario de la vía que considere que ha podido ser grabado solicite la eliminación de esas imágenes, indicando el lugar y la hora.

Mercedes-Benz insiste en que la protección de datos y la seguridad informática forman parte estructural del desarrollo de producto. Aplica los principios de “privacidad desde el diseño” y “privacidad por defecto”, integrando estos criterios desde las primeras fases de cualquier innovación tecnológica. Más datos para mejorar la seguridad, sí, pero siempre bajo el control del usuario y con mecanismos claros de anonimización. En un escenario donde la conducción automatizada avanza paso a paso, la calidad y la diversidad de la información serán determinantes.