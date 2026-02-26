El Kia EV2 supera los 300 kilómetros con una carga en la prueba más fría para coches eléctricos

El Kia EV2, el nuevo eléctrico de entrada de la marca surcoreana, se ha enfrentado a la prueba invernal El Prix, en Noruega, al igual que también lo ha hecho, con resultados favorables, el Kia EV4. Este otro modelo cumplió con 390 kilómetros de autonomía real bajo condiciones similares, reforzando la fiabilidad de los eléctricos de la marca en climas extremos.

En este caso ha sido un prototipo del modelo en versión de largo alcance la que ha ejecutado este recorrido, alcanzando 310,6 kilómetros a temperaturas de hasta -21 °C, una desviación de apenas el 25 % respecto a su autonomía teórica WLTP.

"Se podrá confiar"

La prueba, organizada por la Federación Noruega de Automovilismo (NAF), es reconocida como uno de los ensayos más exigentes para vehículos eléctricos en Europa, donde se simulan condiciones reales de conducción y carga en invierno extremo. El EV2 GT-Line, equipado con una batería de 61 kWh y llantas de 19 pulgadas, circuló durante más de cinco horas en la región montañosa de Jotunheimen, cumpliendo los límites de velocidad y manteniendo un rendimiento constante.

Nuevo Kia EV2 / Kia

Según Pablo Martínez Masip, vicepresidente de Producto y Marketing de Kia Europe, "este resultado demuestra que se podrá confiar en la autonomía del EV2 incluso a temperaturas extremadamente bajas. Ser el modelo de entrada no implica renunciar a nada: el EV2 ofrece a los clientes una forma asequible y fiable de iniciarse en la movilidad eléctrica”.

También en carga

El prototipo también destacó en carga rápida. Utilizando corriente continua, pasó del 10 al 80% en solo 36 minutos, apenas seis minutos más que las cifras oficiales, lo que subraya su utilidad en el día a día, incluso bajo cero. Además, el EV2 permite carga en corriente alterna de 11 kW o 22 kW, gracias a su plataforma E-GMP de 400 V.

El Kia EV2 se fabrica en Europa, concretamente en la planta de Kia AutoLand en Žilina, Eslovaquia, y se ofrecerá en versiones de autonomía estándar de 42,2 kWh y largo alcance de 61 kWh, así como en una versión más deportiva GT-Line a partir de junio de 2026.