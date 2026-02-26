La importancia de los ADAS: El 83% de los coches con menos de diez años equipa estos sistemas

La tecnología ha transformado el parque móvil español. Según datos recientes del GiPA, el 83% de los vehículos con menos de diez años ya incorpora algún sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Desde el frenado automático de emergencia hasta el mantenimiento de carril, estos "copilotos invisibles" salvan vidas, pero plantean un nuevo reto: ¿cómo pueden los conductores estar seguros de que funcionan correctamente?

Por ello, a continuación te ofrecemos una serie de pautas para saber si estos sistemas ADAS funcionan correctamente para que puedas detectar a tiempo cualquier anomalía.

El riesgo de la "ceguera" tecnológica

A diferencia de un neumático desgastado, un sistema ADAS no siempre avisa visualmente cuando está desajustado. Una reparación de carrocería, un cambio de lunas o incluso un golpe fuerte contra un bordillo pueden descalibrar los sensores.

¿Cómo saber si los sistemas ADAS funcionan correctamente?

Es importante estar atentos a estas señales y seguir estas pautas de mantenimiento:

Alertas en el cuadro de mandos : Aunque no siempre ocurre, un testigo luminoso naranja o un mensaje de "sistema no disponible" es la señal más obvia de fallo.

: Aunque no siempre ocurre, un testigo luminoso naranja o un mensaje de "sistema no disponible" es la señal más obvia de fallo. Comportamientos erráticos: Si el asistente de mantenimiento de carril da "tirones" injustificados o el control de crucero adaptativo frena bruscamente sin motivo aparente, el sistema necesita revisión.

Si el asistente de mantenimiento de carril da "tirones" injustificados o el control de crucero adaptativo frena bruscamente sin motivo aparente, el sistema necesita revisión. Tras una sustitución de parabrisas: Las cámaras suelen ir instaladas tras el cristal. Cualquier cambio de luna exige por normativa una recalibración profesional.

Las cámaras suelen ir instaladas tras el cristal. Cualquier cambio de luna exige por normativa una recalibración profesional. Intervenciones en la geometría o suspensión: Modificar la altura o la alineación del coche cambia el "ángulo de visión" de los sensores.

La solución: Revisión profesional

Ante cualquier duda, lo más recomendable es llevar el vehículo a un taller especializado para la revisión de estos sistemas.

Los profesionales de Norauto -cadena de mantenimiento integral del automóvil-, recomiendan hacer este diagnóstico completo del automóvil no solo cuando se detecta algo inusual en el vehículo o cuando salta el testigo, se aconseja hacerlo de forma periódica para garantizar que todo funciona correctamente. Solo de esta forma el conductor puede confiar al 100% en la tecnología de su automóvil.

Por último, es importante mantener limpias las cámaras (sobre todo la situada en el parabrisas) y radares (en el centro del paragolpes delantero) de barro, nieve o suciedad para evitar fallos esporádicos o “falsos positivos”.