Normativa
Te va a dar igual ir en un eléctrico: la DGT va a multar a los conductores que vayan solos en el coche (en este caso)
El BOE recoge la última resolución con las medidas especiales de regulación del tráfico que se aplicarán en 2026 y, en ella, se hace mención al uso de los carriles de alta ocupación.
Llegan nuevas medidas y regulaciones especiales al tráfico en España este 2026. El Ministerio de Interior y el de Transportes han redactado y publicado en el BOE la última resolución que cambia algunas normas de tráfico.
Una de ellas es el uso de los carriles BUS-VAO, destinados a la circulación de vehículos de alta ocupación. Están reservados a autobuses, motocicletas y turismos con mínimo dos ocupantes en su interior.
Hasta ahora, una de las ventajas de circular con un coche con etiqueta Cero era poder utilizar estos carriles especiales, aunque se fuera solo en el vehículo. Es decir, solo el conductor. Con la nueva resolución cambian las normas y, con ellas, el riesgo de exponerse a una multa.
Solos, si las condiciones lo permiten
Y es que en esta misma resolución, los carriles BUS-VAO solo podrán ser utilizados por vehículos con mínimo dos ocupantes (el conductor y un pasajero), independientemente de su etiqueta medioambiental. Hasta ahora, los coches con etiqueta Cero podían circular sin condiciones al número de ocupantes. Obviamente los camiones, los ciclomotores y los vehículos con remolque tienen prohibido circular por estos carriles.
Se mantiene la posibilidad de que los conductores con coches con etiqueta Cero de la DGT circulen solos siempre que las señales y los paneles informativos lo permitan. Aunque parece una matización sin mucha importancia, recorrer un BUS-VAO en la soledad del habitáculo sin que esté permitido en ese momento del día puede acabar costando una multa de 200 euros.
Una demanda ciudadana
Y es que, como explica el Ministerio del Interior, "la nueva Resolución prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión del vehículo". De esta manera, "el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles".
Como prosigue la explicación de Interior, este apartado de la nueva resolución responde a una demanda de la ciudadanía y de las empresas de transporte público ante una pérdida de eficacia de los carriles BUS-VAO. El uso continuado y al alza por parte de vehículos eléctricos con solo ocupante había empezado a generar atascos recurrentes en los carriles BUS-VAO.
