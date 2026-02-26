Hyundai Motor Group prosigue sus esfuerzos para proteger al público y a los bomberos mediante la donación de cuatro robots no tripulados de extinción de incendios diseñados para entornos de alto riesgo a la Agencia Nacional de Bomberos de Corea del Sur.

La ceremonia de donación de los robots de extinción remota se celebró esta semana en el Cuartel General Nacional de Rescate 119 de Namyangju, provincia de Gyeonggi (Corea del Sur).

Así es el asombroso robot-bombero que ha creado Hyundai / Hyundai

¿Cómo ayuda el robot no tripulado a los bomberos?

El robot no tripulado de extinción de incendios se ha desarrollado en colaboración con la Agencia Nacional de Incendios de Corea y se basa en el vehículo no tripulado polivalente electrificado HR-Sherpa de Hyundai Rotem. Dotado de capacidades de conducción remota-, el HR-Sherpa puede equiparse con una amplia gama de equipos específicos para misiones-en función de las necesidades operativas.

Entre las principales características y funciones del robot no tripulado de extinción de incendios se incluyen:

Cañón de agua: Montada en la parte delantera del vehículo, la boquilla permite controlar el agua tanto de forma directa como en espray para responder eficazmente a diversos patrones de incendio.

Montada en la parte delantera del vehículo, la boquilla permite controlar el agua para responder eficazmente a diversos patrones de incendio. Sistema de pulverización automática: Pulveriza continuamente refrigerante desde boquillas que rodean el robot, formando una cortina de agua alrededor de su exterior.

Pulveriza continuamente refrigerante desde boquillas que rodean el robot, Cámara de mejora de la visión: Una cámara basada en un sensor de infrarrojos en la parte frontal del robot garantiza una excelente detección de objetos a través de las llamas y el humo.

Una cámara basada en un sensor de infrarrojos en la parte frontal del robot garantiza una excelente Funcionamiento a distancia: Un operador remoto recibe vídeo en tiempo real de la cámara para mejorar la visión de la unidad a través de una conexión inalámbrica .

Un operador remoto recibe de la cámara para mejorar la visión de la unidad a través de una . Movilidad todoterreno: El robot está equipado con neumáticos especiales resistentes a altas temperaturas y un sistema de motor en las seis ruedas de tracción independiente.

¿Cómo ayudarán estos robots?

Según la Agencia Nacional de Bomberos de Corea, 1.802 bomberos han resultado heridos o muertos en acto de servicio en la última década. En respuesta, el Grupo desarrolló el robot no tripulado de extinción de incendios para reducir los riesgos de los bomberos en entornos peligrosos.

Hyundai Motor Group y la Agencia Nacional de Bomberos de Corea esperan que el robot se utilice en escenarios de alto riesgo de difícil acceso para los bomberos, como, por ejemplo:

Supresión de incendios iniciales en grandes incendios.

en grandes incendios. Escenarios con riesgo de colapso estructural .

. Evaluación de la seguridad de una zona peligrosa antes de que entren los equipos de rescate.

Además del despliegue, el Grupo ha proporcionado manuales operativos completos y formación para garantizar el uso eficaz de los robots, así como 10 autobuses especiales de alta gama para proporcionar instalaciones de descanso y recuperación in situ a los bomberos.