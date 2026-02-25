Triumph Trident 660 y Tiger Sport 660 2026: más potencia, más carácter, más moto

Triumph no se ha limitado a una simple actualización estética para 2026. La firma de Hinckley ha decidido dar un paso firme en su gama media con una profunda revisión de sus dos superventas tricilíndricas: la Trident 660 y la Tiger Sport 660. El resultado es un salto tangible en prestaciones, tecnología y presencia, sin perder de vista esa facilidad de conducción que las ha convertido en puerta de entrada a la marca para miles de motoristas.

Triumph Trident 660 / Triumph

La gran protagonista de esta evolución es la nueva especificación del motor tricilíndrico de 660 cc. Ahora entrega 95 CV a 11.250 rpm -14 CV más que antes- y 68 Nm de par a 8.250 rpm, con el 80% disponible desde apenas 3.000 rpm hasta rozar las 12.000. Además, la zona roja se estira un 20% hasta las 12.650 rpm. Traducido a la carretera: más empuje en medios, más alegría arriba y una estirada que invita a conducir con decisión.

Para lograrlo, Triumph ha introducido cambios de calado. El propulsor pasa de un único cuerpo de mariposa a tres individuales de 44 mm, uno por cilindro, lo que afina la respuesta y potencia el carácter deportivo. Se suma una caja de aire frontal de mayor tamaño, una culata rediseñada con válvulas de escape más grandes y perfiles de levas revisados, además de un sistema de refrigeración optimizado con radiador y ventilador de mayores dimensiones. El conjunto se completa con un escape 3 en 1 con nuevo catalizador y silenciador suspendido que preserva el inconfundible sonido tricilíndrico.

Triumph Tiger Sport 660 / Triumph

También la transmisión recibe mejoras: nuevos ejes, relaciones revisadas y un Triumph Shift Assist bidireccional recalibrado para subir y bajar marchas con mayor suavidad. El embrague asistido y antirrebote reduce el esfuerzo en la maneta y mejora el control en reducciones intensas. Ambas versiones siguen siendo aptas para el carnet A2 gracias al kit de limitación a 35 kW.

En la Trident 660, esta inyección de carácter se acompaña de una estética más musculosa. Estrena depósito más ancho con nuevas hendiduras, asiento rediseñado en dos piezas y un frontal actualizado que refuerza su imagen roadster. Se ofrece en Snowdonia White como base y en los llamativos Cosmic Yellow y Stone Grey como opciones premium.

Pero donde más se percibe la evolución es en la parte ciclo. El chasis ha sido revisado y ahora monta un nuevo amortiguador trasero Showa ajustable en precarga y extensión, combinado con la horquilla Showa SFF-BP invertida de 41 mm. Con 195 kg en orden de marcha y una altura de asiento de 810 mm, sigue siendo una naked accesible y ágil, ahora con un plus de precisión cuando se conduce a ritmo vivo. De frenar se encargan los dobles discos de 310 mm con pinzas Nissin y ABS optimizado para curvas gracias a la IMU de seis ejes.

En el apartado tecnológico, no se queda atrás: tres modos de conducción (Sport, Road y Rain), control de tracción desconectable, control de velocidad y conectividad MyTriumph de serie a través de la pantalla TFT en color integrada con LCD.

Triumph Trident 660 / Triumph

Por su parte, la Tiger Sport 660 refuerza su perfil de moto total. Mantiene el mismo propulsor actualizado, pero lo combina con un planteamiento más rutero. El depósito crece hasta los 18,6 litros, mejorando la autonomía, y el nuevo carenado ofrece mayor protección aerodinámica. La pantalla es regulable en marcha con una sola mano y puede pasar de 1.312 mm a 1.395 mm de altura.

El bastidor también ha sido rediseñado para integrar las novedades mecánicas, mientras que las suspensiones Showa elevan el listón: horquilla invertida con 150 mm de recorrido y monoamortiguador trasero con ajuste remoto de precarga, ideal para viajar a dúo o con equipaje. Con 211 kg en orden de marcha y asiento a 835 mm —reducible a 810 mm con opción baja—, conserva una ergonomía cómoda y una posición erguida que invita a devorar kilómetros.

Triumph Tiger Sport 660 / Triumph

La Tiger Sport 660 se ofrece en Pure White y en dos combinaciones premium: Interstellar Blue con Mineral Grey y Silver Ice con Intense Orange. Puede equipar maletas laterales de 57 litros y baúl trasero de 49 litros, lo que la convierte en una auténtica sport-touring de media cilindrada.

Ambos modelos comparten intervalos de mantenimiento de 16.000 km y una garantía de cuatro años sin límite de kilometraje en España, argumentos de peso en su relación valor-precio. La Trident 660 parte desde 8.895 euros y la Tiger Sport 660 desde 9.995 euros, con llegada prevista a los concesionarios en marzo de 2026.

Noticias relacionadas

Triumph Tiger Sport 660 y Triumph Trident 660 / Triumph

Con esta actualización, Triumph no solo incrementa cifras sobre el papel. Refuerza la personalidad de dos motos que ya eran referencia en su segmento. La Trident gana filo y actitud; la Tiger Sport amplía horizontes sin perder agilidad. Dos maneras distintas de entender la media cilindrada, un mismo corazón tricilíndrico latiendo con más fuerza que nunca.