Skoda ofrece la gama 4x4 más amplia de su historia con seis modelos

Skoda sigue apostando fuerte por la tracción 4x4, como demuestra que en pleno 2026 cuente con la gama con tracción total más amplia de su historia: las berlinas Octavia y Superb, los SUV Karoq y Kodiaq, y los eléctricos Elroq y Enyaq. Desde modelos compactos y familiares hasta propuestas cien por cien eléctricas, todos con versiones 4x4 pensadas para quienes buscan un plus de seguridad y motricidad cuando el asfalto se complica.

Gama Skoda 4x4 / Skoda

En los modelos con motor de combustión, el sistema 4x4 gira en torno a un embrague multidisco controlado electrónicamente de nueva generación. Está completamente integrado con los sistemas electrónicos y las asistencias, lo que permite ajustar el reparto de par entre ambos ejes en tiempo real. La centralita analiza de forma constante datos como la velocidad de las ruedas, el ángulo de dirección o las aceleraciones longitudinal y lateral, y en milésimas de segundo decide dónde enviar la fuerza para mejorar la estabilidad y la tracción.

A ello se suma, en estos modelos, un eje trasero multibrazo que contribuye a mejorar el confort de marcha, especialmente cuando el firme ofrece poca adherencia. Todo esto se traduce en un comportamiento más seguro sobre superficies deslizantes, ya sea en carreteras mojadas, con nieve o en pistas sin asfaltar.

Skoda Elroq / Skoda

Johannes Neft, miembro del Comité Ejecutivo responsable de Desarrollo Técnico, lo resume así: «Los vehículos con tracción total de Skoda combinan la facilidad de uso diario con una estabilidad y seguridad de conducción aún mayores. El sistema AWD de nuestros modelos con motor de combustión está diseñado para reaccionar en milésimas de segundo cuando las ruedas comienzan a patinar, utilizando un embrague entre ejes y la distribución del par para canalizarlo hacia donde sea más eficaz. Además, el eje trasero multibrazo mejora el confort de marcha, especialmente cuando la tracción es baja. En los modelos totalmente eléctricos Enyaq y Elroq, el software coordina los motores eléctricos de ambos ejes para proporcionar un rendimiento de tracción total en todas las condiciones. Otras características adicionales de nuestros modelos Škoda 4×4 que ayudan aún más al conductor en superficies exigentes son el modo todoterreno y la asistencia en descensos».

En el caso de los eléctricos Enyaq 4x4 y Elroq 4x4, la cosa cambia. Aquí no hay conexión mecánica entre ejes, sino dos motores eléctricos, uno delantero y otro trasero, coordinados electrónicamente. El eje posterior incorpora un motor síncrono de imanes permanentes de 210 kW, mientras que el delantero recurre a un motor asíncrono de 80 kW que entra en acción cuando se necesita tracción adicional. La ausencia de árbol de transmisión, embrague o diferenciales permite una respuesta rápida y eficiente. Estas versiones eléctricas 4x4 se ofrecen en dos niveles de potencia. La versión 85x desarrolla una potencia de sistema de 282 CV, mientras que la variante RS alcanza los 335 CV.

Noticias relacionadas

Skoda Kodiaq 4x4 / Skoda

Desde 2020, Skoda ha entregado más de 110.000 vehículos eléctricos con tracción 4x4, y solo en 2025 alcanzó las 125.895 unidades con tracción total a nivel global. Cifras que explican por qué los mercados alpinos y nórdicos siguen siendo clave en esta estrategia.