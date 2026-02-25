Polonia prohíbe a los coches chinos circular en zonas muy concretas y China responde así

Los nuevos espías son los coches. O esa teoría maneja el ejército polaco, que ha prohibido a los coches de fabricación china circular por las zonas y las inmediaciones de las instalaciones militares.

La decisión se ha tomado este mismo mes de febrero, después de que el coronel Marek Pietrzak firmara un comunicado de prensa publicado en la propia web de las Fuerzas Armadas polacas.

En el texto se explica que, tras un análisis de riesgos, el ejército ha decidido prohibir "la entrada de los vehículos a motor fabricados en la República Popular China en las áreas de instalaciones militares protegidas" con el objetivo de reforzar "la protección de la infraestructura militar y mitigar posibles amenazas a la seguridad".

Riesgo de recopilar información sensible

Y es que los coches chinos, como tantos otros, disponen de cámaras, sensores y radares, dispositivos de recopilación de datos e información que sirven para que el coche se mueva en su entorno y para que funcionen los asistentes al conductor. Además de con estos fines, el ejército polaco teme que los vehículos sean capaces de recoger más información de su entorno de la debida y ahí radica la razón de esta prohibición.

Como explica el comunicado polaco, esta restricción de circular en zonas militares también se aplica a todo tipo de vehículos, siempre que estén equipados con dispositivos integrados o adicionales capaces de registrar la posición, la imagen o el sonido.

También se matiza que "dichos vehículos podrán acceder a las zonas protegidas de las instalaciones militares siempre que se desactiven ciertas funciones y se implementen las medidas preventivas adecuadas" a la normativa de seguridad de las instalaciones.

Las instalaciones por las que sí pueden circular estos vehículos son las militares de acceso público, es decir, hospitales, bibliotecas, zonas judiciales... Las restricciones quedarán suspendidas siempre y cuando se esté nejecutando operaciones de rscate u otras funciones en el ejercicio de las funciones legales debidas.

Además, aquellos trabajadores de las fuerzas armadas polacas tienen totalmente prohibido conectar teléfonos oficiales a los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos fabricados en China, con el objetivo de mantener la seguridad y ante el temor de que estos sistemas puedan acceder a información sensible.

¿Abuso o medida justificada?

El gobierno de la República Popular China no ha tardado en responder a este comunicado. El ministro de Asuntos Exteriores de China Guo Jiakun respondió a una pregunta sobre este asunto en una conferencia de prensa que Polonia estaba abusando del concepto de seguridad nacional.

Eso sí, China ya aplicó en su momento medidas similares contra los vehículos de Tesla de fabricación estadounidense por motivos de seguridad nacional y protección de datos. Como ha hecho Polonia, hay otros países que tambén han restringido la circulación de los vehículos chinos: Reino Unido no les deja rodar por zonas "sensibles" e Israel retiró los coches chinos de las flotas utilizadas por sus agentes de las fuerzas armadas.