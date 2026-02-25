Opel anuncia la ampliación de su gama GSE con el nuevo Corsa

Opel ha anunciado la ampliación de su gama de modelos GSE totalmente eléctricos. Próximamente, el nuevo Opel Corsa GSE ofrecerá a los clientes velocidad y emociones eléctricas. Tras el estreno y lanzamiento del Opel Mokka GSE el año pasado, el nuevo Corsa GSE será el próximo deportivo para el día a día que ofrecerá un emocionante rendimiento eléctrico en la carretera.

El Mokka GSE ya ha demostrado de forma impresionante el entusiasmo por los vehículos de alto rendimiento totalmente eléctricos con la insignia GSE. Inmediatamente después de su lanzamiento, ganó el premio "Volante de Oro 2025" como "Mejor Vehículo Compacto" .

"Nuestro Opel Corsa es un éxito rotundo. Pequeño, ágil y extremadamente práctico, es sinónimo de éxito duradero. Las tres letras "GSE", por otro lado, representan alto rendimiento eléctrico y dinámica superior. El nuevo Corsa GSE combina ambos mundos. Es la nueva versión totalmente eléctrica tope de gama de nuestro vehículo compacto y ofrecerá un placer de conducción puramente eléctrico y, por lo tanto, sin emisiones locales", declaró Florian Huettl, CEO de Opel.

Al igual que el Mokka GSE, el nuevo Corsa GSE también se basará en la generación actual del modelo. El vehículo compacto más popular de Alemania por quinto año consecutivo presentará detalles de diseño electrizantes con su estilo GSE tan especial, que lo harán destacar entre la multitud. Y, por supuesto, también cumplirá esta promesa con un rendimiento emocionante y sin emisiones locales en carretera.

Los clientes no tendrán que esperar mucho más para experimentar la inigualable sensación GSE en el superventas de Opel: el nuevo Opel Corsa GSE estará disponible para pedidos a lo largo de este año.