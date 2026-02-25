En una época en la que el automóvil se percibe cada vez más como un medio en lugar de como una experiencia, Lotus elige permanecer fiel a sus raíces: poner al conductor en el centro. Con esta visión, la marca británica identifica a España como un mercado estratégico y en rápida evolución, capaz de acelerar su crecimiento en Europa gracias a una sólida cultura automovilística y a un segmento premium en continua expansión.

Como parte de este plan de desarrollo, Madrid desempeña un papel fundamental: en los próximos meses, la ciudad acogerá unas nuevas instalaciones en colaboración con el Grupo Tayre.

Estos son todos los Lotus que se venden actualmente en España / Lotus

Fusión perfecta entre tradición e innovación

Desde que Colin Chapman fundara la marca en 1948, Lotus ha mantenido una obsesión única e inquebrantable: simplificar para maximizar el placer de conducir. Hoy, sobre estos cimientos de leyenda, Lotus está experimentando una profunda transformación bajo el liderazgo del Grupo Geely, evolucionando hasta convertirse en una marca global de tecnología y lujo.

Gracias a la sinergia entre Lotus Cars -dedicada a los deportivos de altas prestaciones- y Lotus Technology -un actor clave en el sector de la movilidad premium-, la compañía está redefiniendo sus estándares de excelencia. La misión no es sólo fabricar automóviles, sino dar forma al futuro de la movilidad, preservando siempre en la filosofía de ligereza (lightweight) y agilidad que definen a un verdadero Lotus.

Lotus presenta una gama formada por cuatro modelos, cada uno con su propia personalidad:

Lotus Eletre

El primer Hyper-SUV totalmente eléctrico de la marca traslada el ADN deportivo de Lotus a un segmento lifestyle completamente nuevo. Disponible con 600 o 900 CV, combina la versatilidad de un SUV con una aceleración propia de un superdeportivo, acelerando de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos.

Lotus Eletre 600 / Lotus

Su habitáculo redefine el lujo moderno mediante una arquitectura digital avanzada con pantallas OLED y materiales sostenibles de alta calidad. Con una autonomía de hasta 600 km y capacidad de carga ultrarrápida, el Eletre está diseñado para quienes buscan llegar lejos sin renunciar a la adrenalina de un verdadero Lotus.

Lotus Emeya

El primer Gran Turismo eléctrico de la marca, el Emeya, es una berlina de lujo de altas prestaciones que fusiona un diseño emocional con el refinamiento propio de un GT. Ofrece dos niveles de potencia -600 y 900 CV- para satisfacer tanto a los conductores que buscan confort en largas distancias como a los que exigen un rendimiento extremo.

Lotus Emeya / Lotus

En su configuración más potente, la combinación de su doble motor y una aerodinámica activa permite acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 2,8 segundos, apoyado por una transmisión de dos velocidades. En su interior, los materiales premium y un sistema de infoentretenimiento envolvente ofrecen una experiencia de conducción de vanguardia que mantiene al conductor siempre en el centro de la acción.

Lotus Emira

El Emira es el deportivo de motor central y combustión fabricado en la histórica sede de la marca en Hethel. Este modelo reúne 78 años de excelencia en ingeniería, ofreciendo una dinámica de conducción inigualable gracias a su chasis de aluminio ligero y su aerodinámica avanzada.

Lotus Emira / Lotus

La gama permite elegir entre el carácter visceral del motor V6 sobrealimentado o la eficiencia tecnológica del bloque de cuatro cilindros turboalimentado, con potencias de hasta 400 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 4,0 segundos. Fiel a la filosofía “For The Drivers”, el Emira es un deportivo preciso y purista, diseñado para quienes buscan una conexión mecánica auténtica y un rendimiento dinámico sin filtros.

Lotus Evija

El Lotus Evija es el símbolo máximo de la capacidad tecnológica de la marca: el primer hiperdeportivo británico totalmente eléctrico y el coche de producción más potente jamás fabricado. Esta obra maestra de la ingeniería entrega 2.000 CV, acelerando de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos, con un rendimiento sostenido a través de sus cinco modos de conducción -desde el modo Range y City hasta el Track-.

Lotus Evija / Lotus

Limitado a tan solo 130 unidades, en homenaje a su código de proyecto Type 130, el Evija no es sólo un ejercicio de exclusividad y aerodinámica extrema, sino también el modelo que sentó las bases tecnológicas y de diseño para la nueva era de Lotus.