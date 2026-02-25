Las baterías de los coches eléctricos, desde su autonomía hasta su degradación y su vida útil, es uno de los principales argumentos de los detractores del coche eléctrico. No obstante, la tecnología avanza también en este sentido y los estudios lo corroboran.

El 2025 Battery Performance Index elaborado por Generational constituye el mayor análisis realizado hasta la fecha en el Reino Unido sobre el estado de salud (State of Health, SoH) de baterías en vehículos eléctricos de segunda mano. El informe se basa en datos recopilados durante el año pasado a partir de más de 8.000 vehículos eléctricos evaluados mediante herramientas propias de diagnóstico.

El objetivo principal del estudio es establecer referencias estadísticas fiables que permitan valorar con mayor precisión el estado real de las baterías en el mercado de ocasión, aportando transparencia tanto a compradores como a concesionarios, financiadores y aseguradoras y, de paso, despejando dudas sobre la vida útil de esta pieza tan vital para los coches eléctricos.

Si no te compras un eléctrico por miedo a la batería, este análisis te despejará las dudas / ANGEL GARCIA

Por encima del 90%

El hallazgo central de este nuevo estudio es que la salud media de las baterías analizadas se sitúa en el 95,15% de su capacidad original, una cifra significativamente superior a lo que suele asumirse en el debate público. Esto indica que, en términos generales, la degradación es moderada y no compromete el uso cotidiano del vehículo.

Cuando se desglosan los datos por antigüedad, el informe muestra una degradación progresiva, pero contenida. En vehículos con entre dos y tres años, la salud media alcanza aproximadamente el 96-97%. En el rango de cuatro a cinco años, la mediana se sitúa en torno al 93-94 %, con una dispersión relativamente limitada. Incluso en automóviles con entre ocho y doce años de antigüedad, el estado de salud medio ronda el 85%, un porcentaje que sigue siendo plenamente funcional para la mayoría de usos diarios.

El estudio también subraya que la variabilidad aumenta con la edad del vehículo: aunque la mayoría mantiene valores elevados, existe un pequeño porcentaje que presenta degradaciones más acusadas. No obstante, estos casos son minoritarios y no representan la norma del mercado, según las conclusiones.

Los kilómetros no influyen

Otro aspecto relevante es que el kilometraje, por sí solo, no resulta un parámetro relevante para calcular el estado de la batería. El patrón de uso, los hábitos de carga y las condiciones térmicas parecen influir de manera más determinante que la cifra absoluta de kilómetros recorridos.

Noticias relacionadas

Finalmente, el informe de Generational concluye que la percepción generalizada de que las baterías de los vehículos eléctricos “caducan” rápidamente o implican sustituciones sistemáticas de alto coste no se corresponde con los datos obtenidos en la muestra analizada. En promedio, las baterías mantienen niveles de capacidad que superan ampliamente los umbrales habituales de garantía establecidos por los fabricantes.