BYD Atto 3 Evo, un salto de calidad que se nota al volante

A simple vista, el BYD Atto 3 Evo no cambia en exceso, ya que mantiene el mismo tamaño y la misma silueta, pero lo cierto es que este modelo ha evolucionado muchísimo respecto a su predecesor, y lo hace además mejorando en lo que realmente importa. BYD ha escuchado las demandas de los usuarios y expertos para optimizar el modelo, adecuándolo a los gustos del conductor europeo.

BYD Atto 3 Evo / Edgar Vivó

En la presentación pudimos conducirlo por primera vez y la sensación es clara: el coche se siente más estable, ágil y reactivo, además de elevar notablemente el confort y la practicidad para el día a día. El tacto de dirección y, sobre todo, de suspensión, está mucho más logrado. En el acabado Excellence, que es el más potente, el chasis acompaña de verdad. Con casi 450 CV de potencia y una aceleración por debajo de los 4 segundos (el coche más veloz de su categoría), una suspensión blanda habría hecho que en curvas el coche se descompusiera, pero lo cierto es que no pasó; transmitió estabilidad, más seguridad y una sensación muy distinta a la de su predecesor.

Esa puesta a punto tiene explicación técnica. El Atto 3 Evo aprovecha la evolución de la plataforma e-Platform 3.0 y, entre otros cambios, mejora la suspensión trasera pasando de cuatro brazos a cinco, además de abrir la puerta a elegir tracción trasera o tracción total según versión. Esto encaja con lo que se comentó durante la rueda de prensa: la idea no era “romper” con lo que funcionaba, sino perfeccionarlo en lo que el usuario pedía, especialmente pensando en carreteras europeas.

BYD Atto 3 Evo / BYD

El salto en prestaciones es muy notable. La versión Design pasa de tracción delantera a trasera con un motor de 313 CV (230 kW),con el que hace el 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y hasta 510 km de autonomía combinada. La Excellence añade un segundo motor para ser tracción total y llega a 449 CV (330 kW), con 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y 470 km WLTP combinados. En ciudad, la marca habla de hasta 710 km de autonomía urbana.

Otro de los cambios que más se agradecen en el uso diario es la practicidad. Respondiendo a una demanda de los usuarios, el maletero trasero crece hasta 490 litros (50 litros más que antes) y, además, se suma un frunk delantero de 101 litros bajo el capó. En total, es un coche con más soluciones para el día a día.

Interior del BYD Atto 3 Evo / BYD

Esta mayor capacidad de carga, se combina con una optimizada ergonomía y funcionalidad en el interior, gracias a modificaciones como la del selector de marchas, que pasa a la columna de dirección liberando espacio en la consola central y permitiendo integrar una base de carga inalámbrica. Se ha instalado una instrumentación digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas con integración de Google. Y en equipamiento aparecen elementos como acceso NFC desde móvil o wearable, cargador inalámbrico de hasta 50 W con refrigeración y un Head-Up Display para la versión Excellence, además de asientos traseros calefactables también ligados a ese acabado más exclusivo.

Las dos versiones montan la Blade Battery (LFP) de 74,8 kWh y anuncian carga en corriente continua de hasta 220 kW, con un 10% al 80% en tan solo 25 minutos.

Versiones y precios para España

El BYD Atto 3 Evo en la versión Design figura se ofreced desde 42.990 euros, que con todos los descuentos y promociones posibles, se reduce a unos imbatibles 29.455 euros. La variante Excellence parte de 45.990 euros, peor también se reduce hasta los 33.905 euros con todoas las ayudas.

Maletero del BYD Atto 3 Evo / BYD

Frunk delantero del BYD Atto 3 Evo / BYD

Unos precios realmente extraordinarios si tenemos en cuenta todas las mejoras que ofrece el Atto 3 Evo respecto a su predecesor, y las prestaciones y equipamiento que brinda comparado con algunos modelos de la competencia. Sin duda este modelo está llamado a hacerse un hueco entre los que apuestan por tener un coche eléctrico como principal vehículo de casa.