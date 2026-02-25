Alemania estudia reducir sus límites de velocidad drásticamente y evitar accidentes no es la única razón

Que la velocidad es protagonista todos los años en los debates políticos y de seguridad vial es una realidad. Alemania, uno de los pocos países en los que no hay un límite de velocidad máximo en la red de vías de alta capacidad, salvo excepciones, ha sido escenario recurrente de estas conversaciones en los últimos años.

No obstante, todavía no hay nada ni seguro ni aprobado. Es decir, circular sin límites en las zonas permitidas todavía es posible. Pero podría dejar de serlo si ciertas propuestas salen adelante.

Entre los 80 y los 130 km/h

Y es que no solo organizaciones medioambientales como la Deutsche Umwelthilfe, sino también partidos políticos como el SPD o los conocidos como los Verdes se han abanderado de esta lucha. La primera propone, de manera estricta, reducir los límites de velocidad a 100 km/h durante el día en las famosas autobahn, a 80 km/h en las carreteras convencionales y a 30 km/h en las zonas urbanas. Sin excepciones. Los políticos son más suaves y apuestan por establecer un límite genérico de 130 kilómetros por hora en las autovías, una cifra que por el momento es una mera recomendación salvo en tramos particulares.

Si bien uno de los motivos es la seguridad vial, ya que está demostrado que a más velocidad, menos probabilidades hay de sobrevivir a un accidente de tráfico; otra razón muy de peso presente en esta serie de propuestas es el medioambiente. La Agencia Federal del Medio Ambiente, entre otras entidades, han publicado estudios que muestran cómo impacta negativamente la velocidad en los niveles de emisiones de CO2.

¿Qué piensa la población alemana de este debate? Varias encuestas organizadas a lo largo de los años muestran que los conductores sí estarían a favor de una limitación a 130 km/h, aunque los resultados pueden variar de encuesta a encuesta.

En Suiza, los límites son cambiantes

Donde sí parece que han empezado a aplicar una reducción de la velocidad es en Suiza. La propuesta es la de imponer un límite de 80 km/h en las autopistas, pero en momentos puntuales. El director de la Autoridad Federal de Carreteras (ASTRA), Jürg Röthlisberger, expuso que en unos años quizás debería establecerse esta velocidad máxima de manera estable en las horas punta con la finalidad de evitar atascos permanentes.

Noticias relacionadas

La idea es establecer un sistema de velocidad variable que permita modular los límites según las necesidades del tráfico. Si bien ya hay varios tramos en Suiza que utilizan los paneles informativos para ir modulando los límites de velocidad, por el momento no se ha dictado ninguna regulación en firme sobre el asunto.