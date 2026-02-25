Adiós a las pantallas táctiles en los coches: Vuelven los botones físicos

Parece que hace nada el futuro del automóvil estaba claro, todo eléctrico, táctil lo más minimalista posible y sin botones aparentes a la vista. Cuantas más pantallas y más grandes mejor.

En cambio, algo está volviendo a cambiar. La industria está volviendo a rectificar decisiones que hace unos años parecían inamovibles.

Un regreso que nadie se esperaba

Los fabricantes de vehículos durante años se disputaban el récord de la pantalla más grande en un coche. El botón pasó a quedarse prácticamente anticuado.

Ahora, Euro NCAP ha puesto el freno a esta tendencia y ha marcado un límite. Los botones deberán volver a estar en físico si las marcas quieren mantener sus puntuaciones en seguridad. Se acabó lo de buscar en submenús mientras estás al volante.

Su razón es bastante simple, tocar la pantalla distrae demasiado, ya que tienes que estar buscando en el menú para encontrar cualquier acción del coche. En cambio, el uso de botones es mucho más práctico, puedes saber de memoria donde se encuentran y darle incluso sin mirar. Lo que en un principio parecía moderno se está viendo poco práctico.

Botones en un coche / Archivo

El diésel se mantiene

Stellantis protagoniza un giro curioso. Muchos daban diésel por muerto pero el grupo no quiso abandonarlo tan rápido. Incluso están contemplando ampliar su oferta para particulares.

Esto no será un regreso triunfal, pero sí una señal de que esta transición no será tan radical y rápida como parecía. En algunos mercados diesel sigue siendo importante y algunas marcas no quieren desligarse.

Diésel Nexia renovable de Repsol / Repsol

El cambio sigue

Fabricantes como Renault y Geely están desarrollando propuestas que permitirían incorporar pequeños motores de combustión a los vehículos eléctricos con el objetivo de aumentar su autonomía.

Hasta hace poco, plantear que una plataforma eléctrica pudiera combinarse con un sistema térmico se consideraba casi una herejía. Sin embargo, hoy se analiza como una alternativa realista y funcional. De hecho la propia Unión Europea ha suavizado su calendario hacia 2035.

Un conductor viendo un vídeo en la pantalla de su Skoda / Skoda

Adiós a las manetas ocultas

Las manetas escamoteables, dejan una estética limpia y aerodinámica pero están perdiendo protagonismo. Son bonitas pero poco prácticas y podría complicar las cosas en caso de accidente.

Tiradores enrasados en el Denza Z9 GT / Denza

¿Marcha atrás o reajuste inteligente?

El objetivo sigue siendo conseguir un coche autónomo y eléctrico, las tecnologías no se frenan y siguen avanzando. Esto no es la vuelta total al pasado pero el camino que parecía lineal ya no lo es tanto.

Lo que estamos viviendo es una rectificación antes de que sea tarde. Menos tecnológico y más práctico.

Puede que el coche del futuro no será el que tenga la pantalla más grande, sino el que tenga un botón físico en el sitio correcto.