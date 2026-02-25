Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si tu coche tiene alguna de estas averías no pasará la ITV

1 de cada 5 vehículos no pasa la Inspección Técnica de Vehículos en España

Si tu coche tiene alguna de estas averías no pasará la ITV / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Ni el calor ni el frío cambian la realidad: las averías más habituales se repiten todo el año. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, suelen dar señales antes de fallar. 

Con la ITV como cita obligatoria, conviene llegar prevenidos: en España, casi el 10 % del parque de vehículos de menos de 25 años no tiene la ITV en vigor o no ha tramitado la baja administrativa, y aproximadamente uno de cada cinco no supera la inspección a la primera, es decir, cerca del 18-20 % resultan desfavorables en su primer intento.

Detectar y resolver fallos antes de acudir evita segundas visitas y ahorra tiempo en épocas de mayor demanda. Con ese objetivo,a continuación resumimos las 10 averías que más se repiten y las señales para reconocerlas en casa antes de pasar la ITV.

Estas son las 10 averías que más coches tiran para atrás las ITV de nuestro país:

  1. Emisiones (lambda, DPF, catalizador): La principal solución es cambiar el filtro de aire y evitar trayectos muy cortos; si persiste, revisar DPF o catalizador.
  2. Mezcla/aire (MAF/MAP): La solución es comprobar manguitos y admisión; si no mejora, revisar el sensor MAF/MAP.
  3. Encendido (bujías, bobinas, misfire): Lo mejor es no forzar el motor y sustituir la bujía o bobina del cilindro afectado.
  4. Frenos/estabilidad (ABS, ESP, sensores de rueda): La principal solución es cambiar el líquido de frenos (cada 2 años) y revisar sensores o cableado de rueda.
  5. Batería de 12 V/carga (alternador): Lo mejor es limpiar bornes, comprobar masa y realizar test de batería/alternador.
  6. Refrigeración (termostato, ventilador, bomba de agua): Revisa el nivel en frío, termostato y ventiladores.
  7. Climatización (A/C: compresor y trampillas): Puedes cambiar el filtro del habitáculo, desinfectar y revisar compresor/trampillas.
  8. Neumáticos y TPMS: Puedes ajustar la presión según la carga y revisar válvulas y sensores.
  9. Sistema EVAP (vapores de combustible): Comprobar la tapa del depósito y posibles microfugas.
  10. Dirección y suspensión: Revisa presiones, holguras y realiza la alineación si es necesario.

