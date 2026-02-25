Si tu coche tiene alguna de estas averías no pasará la ITV

Ni el calor ni el frío cambian la realidad: las averías más habituales se repiten todo el año. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, suelen dar señales antes de fallar.

Con la ITV como cita obligatoria, conviene llegar prevenidos: en España, casi el 10 % del parque de vehículos de menos de 25 años no tiene la ITV en vigor o no ha tramitado la baja administrativa, y aproximadamente uno de cada cinco no supera la inspección a la primera, es decir, cerca del 18-20 % resultan desfavorables en su primer intento.

Detectar y resolver fallos antes de acudir evita segundas visitas y ahorra tiempo en épocas de mayor demanda. Con ese objetivo,a continuación resumimos las 10 averías que más se repiten y las señales para reconocerlas en casa antes de pasar la ITV.

Estas son las 10 averías que más coches tiran para atrás las ITV de nuestro país:

