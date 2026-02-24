Waze o Google Maps ¿Cuál es mejor?

A menudo, cuando se realizan viajes en carretera lo primero que pensamos es poner Google Maps, pero Waze cada vez coge más peso. Ambas aplicaciones de Google, una es mejor para la ruta en tiempo real y la otra para descubrir sitios nuevos o planificar tu viaje.

La principal diferencia que podemos encontrar entre ambas es la interfaz. Google Maps tiene una interfaz estándar, con un diseño acorde al resto de la compañía. A su vez, Waze destaca por tener un diseño propio, que muchas veces se describe como algo infantil.

Waze un GPS de toda la vida

No se debería de tratar con algo infantil, la interfaz de Waze es la común en los navegadores GPS de toda la vida, por lo general, cuenta con datos más grandes, mayor uso del color y un uso de los dibujos más frecuentes que Google Maps. Podría decirse que Waze tiene un tono más desenfrenado que Google Maps.

Waze añade periódicamente voces, iconos y avatares temáticos, pudiendo hacer la App más personalizable en comparación con Google Maps.

Esta App, es capaz de reajustar la ruta más rápido si detecta cualquier incidencia en el camino. Además, de ser más eficaz para evitar atascos, ya que responde más rápido.

La aplicación renovada Waze. / Archivo

Google Maps como cualquier aplicación de Google

Esta aplicación tiene prácticamente el mismo diseño que todas las aplicaciones que tiene Google. Es más minimalista ya que muestra menos cosas e icónos en el mapa. Esto puede ser un arma de doble filo, ya que necesitas hacer más toques en el mapa para obtener esta información adicional.

A diferencia de Waze con Google Maps puedes ver rutas en coche, a pie, en transporte público o en bicicleta. Esto es una diferencia clave para las personas que buscan cómo llegar caminando o en autobús. Además, es súper útil para ver lugares y obtener información de ellos.

Google Maps ha incorporado las rutas ecológicas, es decir, el trayecto menos contaminante para llegar a tu destino. Para saber que es una ruta ECO solo tienes que mirar en la parte inferior de la pantalla justo al lado del tiempo aparecerá un hoja verde. Si la ruta seleccionada tiene varias maneras de llegar, en el propio mapa aparecerá la ruta ECO que hará ahorrar gasolina.

Google Maps, con la información del tiempo / Archivo

¿Qué App es mejor usar?

Waze es perfecta para la navegación en tiempo real, evitar atascos y alertas de tráfico. Es muy usada en los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ya que es más fácil su manejo para rutas por ciudad.

En cambio, Google Maps es mejor para planificar un viaje, explorar lugares, tener rutas más detalladas o hacer viajes largos. Esta es la App más usada entre los conductores y popular por norma general.

Noticias relacionadas

Aunque Google Maps sea la App más frecuente, poco a poco Waze va ganando terreno y cada vez es más utilizada.