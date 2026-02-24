El Leapmotor B10 irrumpe en el segmento C-SUV con 218 CV y un precio a partir de 23.000 euros

El Leapmotor B10 llega a España pisando fuerte en uno de los segmentos más de moda. Su diseño exterior es expresivo, caracterizado por unas líneas que se desligan de las propuestas más convencionales del mercado.

Y no solo su apariencia es llamativa, ya que cuenta con un gran equipamiento tecnológico y una oferta mecánica electrificada de 218 CV en todas sus versiones. Todo ello, además, con un precio de partida anunciado de 23.000 euros, con Plan Auto+ y CAE incluidos.

Leapmotor B10 vista desde arriba / Leapmotor

Potencia sobre ruedas

El Leapmotor B10 llega en dos versiones, una primera de 56,2 kWh con 361 km de autonomía. La segunda tiene una batería de 67,1 kWh con 434 km de autonomía. Ambos modelos cuentan con 218 CV y anuncian poder pasar de 0-100 km/h en menos de ocho segundos.

Además, tiene una alternativa más llamativa, la REEV (eléctrica de autonomía extendida), presente también el Leapmotor C10, que combina una batería de 18,8 kWh con un motor de gasolina 1.5. Homologa 900 km de autonomía total y 82 km en modo eléctrico.

En todos los casos, la tracción trasera y el chasis han sido adaptados a los coches europeos por Stellantis.

Leapmotor B10 exterior / Leapmotor

Interior del B10

Un coche que aparentemente resulta pequeño, pero bastante espacioso en su interior. Mide 4,51 metros de largo y ofrece 430 litros de maletero hasta 1.700 litros con los asientos abatidos. Cuenta con el techo panorámico más grande de su segmento con 1,8 metros cuadrados. Además, con 2,390 mm de espacio longitudinal en la segunda fila y 1,400 mm de anchura trasera, presume de una de las mejores cotas de habitabilidad del segmento.

El B10 está orientado completamente a la digitalización, contando con una pantalla de 14,6 pulgadas con sistema LEAP OS 4.0 Plus y actualizaciones OTA. Incluye Apple CarPlay y Android Auto, cuadro digital de 8,8 pulgadas y hasta 17 asistentes a la conducción. Eso sí, todas las opciones 'digitales' se acaban controlando a través de la pantalla.

Leapmotor B10 interior / Leapmotor

Fácil de conducir

Es un coche muy cómodo de conducir y eficiente. El B10 destaca por su buena aceleración y un funcionamiento suave y silencioso. Sin embargo, la frenada regenerativa, configurable en tres niveles, ofrece una retención excesiva incluso en ajustes intermedios, restando naturalidad a la conducción.

Noticias relacionadas

En conjunto, el B10 es un SUV amplio, potente y muy tecnológico que pone sobre la mesa una relación precio-producto competitiva, aunque su enfoque tan digital y su mecánica pueda acotar bastante el perfil de conductor al que está dirigido.