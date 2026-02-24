Cómo alargar la vida de los neumáticos de tu motocicleta
Con estos hábitos notarás una gran diferencia en el desgaste de tus ruedas
Uno de los temas que más preocupan a cualquier motorista es la duración de los neumáticos. Cuando se desgastan antes de lo esperado, no solo afecta a la seguridad y al tacto de la moto, también se nota en cuánto dinero has de invertir en tu moto. Aunque el desgaste es inevitable, sí hay muchas cosas que podemos hacer para retrasarlo.
Continental trabaja continuamente en nuevos compuestos, tecnologías y construcciones que ayudan a prolongar la vida útil del neumático. Pero más allá de lo que ocurre en el laboratorio, el uso diario y algunos hábitos sencillos por parte del motorista son clave.
A continuación te contamos cómo puedes sacar más kilómetros a tus neumáticos sin complicarte y sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.
El desgaste es inevitable, pero se puede retrasar
Un neumático está sometido constantemente a fricción, peso y temperatura. Por eso, tarde o temprano, se desgasta. Lo importante es que ese desgaste sea progresivo, uniforme y predecible.
Hoy en día, la tecnología ha avanzado mucho. Por ejemplo, el uso de sílice en los compuestos de goma ayuda a mejorar la durabilidad, y una carcasa más ligera reduce la generación de calor, uno de los grandes enemigos de la vida útil del neumático. Aun así, el factor humano sigue siendo decisivo.
La importancia del estado de la moto
Aunque muchas veces se pasa por alto, el estado general de la moto influye directamente en el desgaste de los neumáticos:
- Peso, pasajero y equipaje: Circular con pasajero, maletas o carga exige ajustar la presión dentro de los valores recomendados. Cuanto más peso, más desgaste.
- Equilibrado de las ruedas: Un mal equilibrado provoca vibraciones y un desgaste irregular del neumático.
- Suspensiones y mantenimiento: Las suspensiones determinan cómo apoya el neumático sobre el asfalto. Un mantenimiento adecuado alargará la vida de las gomas.
El estilo de conducción también influye
La forma de conducir tiene un impacto directo en la duración de los neumáticos:
- Aceleraciones y frenadas suaves: Las aceleraciones bruscas y las frenadas agresivas generan un gran estrés en la goma. Conducir de forma progresiva reduce el desgaste y mejora la estabilidad.
- Trayectorias limpias y fluidas: Los cambios bruscos de dirección castigan especialmente los flancos del neumático. Mantener trazadas suaves y abiertas ayuda a conservar la goma en mejor estado.
- Velocidades moderadas: A mayor velocidad, mayor desgaste. Mantener ritmos moderados de forma habitual aumenta significativamente el kilometraje del neumático.
