Si tienes un coche diésel, este año podrías acabar pagando más por llenar el depósito

El diésel (salvo en aquel momento pospandemia en el que superó el precio por litro de la gasolina) ha sido un combustible económicamente más rentable. En parte, porque fiscalmente ha estado mejor tratado.

Y es que el precio de los combustibles está gravado, obviamente, con el impuesto correspondiente, el de los Hidrocarburos. Por ejemplo, en febrero de 2024, los impuestos representaban aproximadamente el 47% del precio de la gasolina y el 42% del precio del diésel en España. Si bien estos porcentajes pueden parecer excesivos, cabe destacar que España se encuentra en la parte baja de la presión fiscal a los combustibles, por debajo del 55% de Italia e Irlanda o el 54% de Eslovenia y Malta al diésel, solo por mencionar los países en cabeza de la clasificación.

El año pasado, no obstante, se presentó una reforma fiscal que equiparaba el impuesto del diésel al de la gasolina, subiéndolo hasta los 0,47269 euros por litro. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no consiguió los apoyos suficientes para llevar la reforma adelante, algo que obviamente benefició a casi la mitad de los conductores que llevan un coche diésel. Según los cálculos, de media, estos tendrían que haber pagado seis euros más para llenar un depósito de 50 litros que de costumbre.

Bruselas ha pedido explicaciones

Eso sí, la idea sigue en el aire. Y es que la reforma fiscal de los impuestos a los hidrocarburos y, en concreto, la eliminación de la ventaja fiscal con la que cuenta el gasóleo, no es una opción. El Gobierno se comprometió a ello con la Unión Europea a cambio de los fondos Next Generation y, por mucho que se retrase su aprobación, todo parece indicar que al final acabará implementándose este nuevo impuesto al diésel.

De hecho, a finales de este enero de 2026 acabó la última prórroga que Bruselas concedió a España para al aplicación de esta reforma, entre otras, y ahora ha pedido explicaciones. Y si bien el Gobierno ha confirmado que hará todo lo posible para retrasar esta subida del impuesto al diésel, al final parece que será inevitable.

De todas formas, para ello, todavía tiene que conseguir los apoyos correspondientes para aprobar la reforma fiscal en el Congreso, algo que no parece viable después de atender a cómo los diferentes partidos de la oposición, entre ellos el PP, Vox, Junts y el PNV, pero también podemos, se han mostrado en desacuerdo con esta medida.