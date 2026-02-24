BMW Alpina estrena imagen y se integra por completo en el Grupo BMW

La firma alemana BMW Alpina 2026 inicia una etapa como marca independiente bajo el Grupo BMW, con una transformación que redefine su estructura industrial, su posicionamiento y su proyección internacional, y que se complementa con un cambio de imagen.

De hecho, el primer símbolo visible de esta nueva fase es el renovado emblema BMW Alpina, mediante una reinterpretación de los elementos históricos que han acompañado a la marca durante décadas. El cuerpo de mariposa y el cigüeñal, referencias directas a la ingeniería del motor, siguen presentes como parte del ADN visual, aunque ahora con un trazo más limpio, más preciso y con una ejecución más contemporánea. El diseño incorpora una versión transparente que acentúa su silueta y reduce el uso del color para transmitir una imagen más refinada, sofisticada y exclusiva.

A partir de ahora, los automóviles BMW Alpina se fabricarán en plantas seleccionadas del Grupo BMW. La integración industrial marca un antes y un después en la historia de la marca, que pasa a formar parte plenamente de la estructura productiva. Pese a ello, la identidad de BMW Alpina se mantiene intacta, con su compromiso entre confort y altas prestaciones, una combinación que define su propuesta desde hace años. No se trata únicamente de cifras de rendimiento, sino de ofrecer una experiencia de conducción refinada, estable y cómoda incluso a velocidades elevadas, con un enfoque claro en los viajes de larga distancia.

La nueva marca BMW Alpina también refuerza uno de sus pilares tradicionales: la personalización. La producción dentro del Grupo BMW permitirá ofrecer una extraordinaria gama de opciones para que cada cliente configure su vehículo de manera prácticamente única. El cuero de alta calidad será equipamiento de serie en todos los interiores Alpina, disponible en una amplia variedad de colores y combinable con distintos materiales que permiten ajustar el carácter del vehículo al gusto del propietario. Elementos icónicos como la paleta de colores exteriores característica o las llantas de 20 radios seguirán formando parte de la identidad visual de BMW Alpina, reforzando esa conexión entre tradición y futuro.

Desde el punto de vista estratégico, la conversión en marca independiente dentro del Grupo BMW sitúa a Alpina en una posición privilegiada, ya que permite mantener su personalidad, pero con el beneficio que supone contar con la infraestructura industrial y tecnológica de uno de los mayores fabricantes premium del mundo. De este modo se seguirán ofreciendo los más altos estándares de calidad.

La nueva BMW Alpina no abandona su esencia, sino que gana fuerza con una nueva estructura productiva y una reafirmación clara de sus valores históricos: precisión, refinamiento y ese equilibrio tan particular entre altas prestaciones y confort de marcha. El reto ahora será trasladar esta transformación a los próximos modelos, pero el mensaje es inequívoco, y se escenifica con una nueva imagen de la marca.