Ampere y Basquevolt firman un acuerdo para acelerar la tecnología de baterías basadas en litio metálico

Ampere, el pure player de vehículos eléctricos y software de Renault Group, ha firmado un Acuerdo de Desarrollo Conjunto con Basquevolt para acelerar el desarrollo y la validación de baterías basadas en litio metálico destinadas a futuros vehículos eléctricos.

Estabilidad térmica superior y capacidades de carga rápida

La tecnología de baterías basadas en litio metálico de Basquevolt ofrece un salto transformador en densidad energética en comparación con las baterías de ion‑litio actuales con electrolito líquido. Al combinar las ventajas de un electrolito polimérico con un ánodo avanzado, esta tecnología ofrece el potencial de habilitar packs de batería compactos y ligeros, con una estabilidad térmica superior y capacidades de carga rápida, atributos clave para la próxima generación de movilidad eléctrica.

Esta colaboración subraya la importancia de las alianzas estratégicas para impulsar la innovación en baterías, combinando ciencia de vanguardia con ingeniería escalable y eficiencia en costes. Juntas, Ampere y Basquevolt aspiran a allanar el camino hacia el despliegue comercial de la tecnología de baterías basadas en litio metálico en vehículos eléctricos.

“Entrar en esta nueva fase con Ampere marca un hito fundamental en nuestra misión de acercar la tecnología de electrolito polimérico al mercado masivo”, explica Pablo Fernández, CEO de Basquevolt.

“Juntos, estamos centrados en validar el rendimiento en condiciones automotrices reales y en acelerar la transición hacia baterías de vehículos eléctricos de nueva generación que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”, añade Nicolas Racquet, VP de Ingeniería de Vehículo y Propulsión, Ampere.

Tras más de doce meses de colaboración, Basquevolt ya está demostrando que su tecnología puede alcanzar una densidad energética muy elevada al tiempo que reduce de forma significativa los costes globales del pack de baterías. Gracias a su electrolito polimérico, las celdas pueden fabricarse mediante un proceso de producción más sencillo y eficiente.

Noticias relacionadas

Esta ventaja competitiva se traducirá en aproximadamente un 30% menos de inversión de capital por GWh en una gigafactoría convencional y un 30% menos de energía consumida por kWh producido para los futuros vehículos eléctricos.