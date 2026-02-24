Alfa Romeo cumple su última promesa y abre los pedidos para sus Quadrifoglio

Los apasionados de los coches italianos recibieron una dura noticia en la primavera del año pasado: Alfa Romeo dejaba de producir su Giulia y su Stelvio Quadrifoglio. Contra todo pronóstico, en el Salón de Bruselas de este enero se dio una ligera (y transitoria esperanza): ambos modelos volvían a la producción.

Y es que, en palabras del CEO de Alfa Romeo, Santo Ficili, desde la marca han escuchado a los clientes. Y, aunque sean coches algo más de nicho y no de volumen de ventas, cabe reconocer que tanto la berlina como el SUV mantienen su atractivo en carretera, sobre todo en sus versiones Quadrifoglio.

Así, Alfa Romeo ha confirmado que los pedidos para los Alfa Romeo Giulia y Stelvio Quadrifoglio volverán a poder ejecutarse en marzo. Filici ha expresado en un comunicado de prensa que la reapertura de los pedidos cumple con la promesa hecha a los conductores y aficionados de la marca italiana que están interesados en una conducción más extrema y más prestacional.

Deportividad y elegancia

Y es que los Quadrifoglio son la máxima y auténtica expresión del carácter de Alfa Romeo, según Filici. Debajo del capó de ambos se encuentra el V6 biturbo de 520 CV de Alfa, siendo de tracción trasera para el Giulia o de tracción integral Q4 para el Stelvio. El resto de los detalles y prestaciones de cada modelo está orientado a la deportividad, combinando ingeniería de alto nivel, aerodinámica activa y una puesta a punto claramente orientada a las altas prestaciones.

Interior del Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione / Alfa Romeo

En ambos coches, ese V6 se asocia a un diferencial mecánico autoblocante que optimiza la transferencia de par, mejora la tracción y eleva la estabilidad, la agilidad y la velocidad de paso por curva. En el Giulia, la aerodinámica se apoya en un splitter delantero de fibra de carbono que, al activarse, optimiza el flujo de aire bajo la carrocería para incrementar la estabilidad y el rendimiento a alta velocidad, mientras que el sistema de escape firmado por Akrapovič aporta un sonido profundo e inconfundible que intensifica la conexión emocional entre el conductor y el coche.

A nivel estético, ambos Quadrifoglio beben directamente del mundo de la competición, combinando tradición e innovación. Destacan las llantas ultraligeras, de 19 pulgadas en el Giulia y 21 en el Stelvio, las pinzas de freno en gris anodizado y, en el Giulia, el alerón trasero de fibra de carbono. El habitáculo mantiene un enfoque deportivo con los asientos Racing Sparco en cuero y Alcantara con inserciones de carbono.