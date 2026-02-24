¿Tienes alguno de estos síntomas mientras conduces? Cuidado, podría ser peligroso

El cansancio al volante sigue siendo uno de los factores de riesgo más peligrosos y subestimados. La ciencia y la estadísticas lo confirman, la fatiga reduce la capacidad de concentración y reacción y multiplica el riesgo de sufrir un accidente.

Un conductor cuando está cansado tarda más en frenar y percibe más tarde las señales. Además, es muy probable que pueda quedarse dormido sin darse cuenta durante unos segundos, los suficientes como para perder el control.

Según estudios recientes de la DGT, hasta el 25% de los accidentes de tráfico con víctimas están relacionados con el cansancio y la somnolencia. Concretamente en las vías secundarias, uno de cada cinco siniestros con víctimas tiene fatiga como factor recurrente.

Síntomas de conducir con cansancio

Algunas encuestas realizadas entre los conductores son acordes con las estadísticas, uno de cuatro conductores españoles admite haber conducido alguna vez con sueño extremo, y más de un tercio de conductores jóvenes reconoce haberse quedado dormido por unos instantes.

La fatiga y el cansancio al volante pueden ser muy peligrosos y provocar un accidente / Freepik

Estos son alguno de los síntomas que debes reconocer si estás al volante:

Microsueño: el signo más grave de la fatiga y exigen parar de inmediato.

el signo más grave de la fatiga y exigen parar de inmediato. Parpadeo excesivo y ojos pesados: señales inequívocas de somnolencia, previas a los microsueños, y reducen la capacidad de detectar obstáculos a tiempo.

señales inequívocas de somnolencia, previas a los microsueños, y reducen la capacidad de detectar obstáculos a tiempo. Boca seca: el cansancio prolongado y la falta de hidratación pueden provocar sequedad bucal.

el cansancio prolongado y la falta de hidratación pueden provocar sequedad bucal. Falta de coordinación: la fatiga afecta al sistema motor: brazos y manos responden más despacio y los movimientos con el volante se vuelven imprecisos.

la fatiga afecta al sistema motor: brazos y manos responden más despacio y los movimientos con el volante se vuelven imprecisos. Dolor o rigidez muscular: el cansancio prolongado causa rigidez en el cuello, hombros y espalda. Esa tensión limita el movimiento de la cabeza y reduce la capacidad de observación lateral.

el cansancio prolongado causa rigidez en el cuello, hombros y espalda. Esa tensión limita el movimiento de la cabeza y reduce la capacidad de observación lateral. Cambio en la respiración: cuando el cuerpo se esfuerza por mantenerse despierto, la respiración se vuelve menos eficiente y el oxígeno disminuye, lo que acentúa la somnolencia.

cuando el cuerpo se esfuerza por mantenerse despierto, la respiración se vuelve menos eficiente y el oxígeno disminuye, lo que acentúa la somnolencia. Dificultad para mantener la concentración: Cuando nuestro nivel de atención desciende comenzamos a distraernos con facilidad y se ralentizan las capacidades de percibir nuestro entorno.

Cuando nuestro nivel de atención desciende comenzamos a distraernos con facilidad y se ralentizan las capacidades de percibir nuestro entorno. Irritabilidad o ansiedad: la fatiga afecta también al ánimo. Una reacción de impaciencia, nerviosismo o agresividad ante el tráfico, probablemente es que estés cansado.

¿Qué hacer para evitarlo?

Si muestra alguno de los síntomas anteriores, detente en un lugar seguro. Bebe agua, estire las piernas o duerme si lo ves necesario. Una pausa de 20 o 30 minutos puede salvar vidas.

Noticias relacionadas