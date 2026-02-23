Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si tu Start-Stop ya no funciona como al principio, tu coche podría estar intentando decirte algo

Si el Start-Stop deja de funcionar, no suele tratarse de una avería del sistema, sino de una estrategia de protección energética, ya que este es el primer sistema que el vehículo sacrifica cuando detecta que la batería está entrando en fase de desgaste.

El sistema Start-Stop lo equipan la mayoría de coches modernos.

El sistema Start-Stop lo equipan la mayoría de coches modernos. / Getty Images

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
El sistema Start-Stop nació con el objetivo de reducir emisiones y ahorrar hasta un 5% de combustible en conducción urbana. Aunque ya existía en modelos previos, su adopción masiva llegó tras la implantación de normativas como la Euro 5, que obligaron a los fabricantes a optimizar el consumo y las emisiones en ciclo urbano.

Es un sistema muy difundido en los coches modernos y muchos conductores se preguntan si puede dar fallos y por qué. Es verdad que el Start-Stop puede dejar de funcionar con el paso del tiempo y, en la mayoría de los casos, la respuesta no está en el motor ni en una avería electrónica grave, sino en la batería.

El Start-Stop no falla: se desactiva

Cuando el coche deja de apagarse en los semáforos, el sistema no está averiado, está actuando de forma preventiva. El Start-Stop es el primer subsistema que la centralita desactiva cuando detecta riesgo energético y para ello, antes de comprometer el siguiente encendido del motor, el vehículo prioriza garantizar la capacidad de arranque.

Para entender por qué el Start-Stop no funciona, es necesario conocer el papel del Sensor de Batería Inteligente (IBS). Este componente, normalmente ubicado en el borne negativo de la batería, monitoriza en tiempo real tres parámetros fundamentales: la tensión disponible, la intensidad de corriente y la temperatura.

Si el IBS detecta que la batería no puede asegurar el siguiente arranque con un margen de seguridad adecuado, envía la información a la ECU y esta desactiva automáticamente la función Start-Stop. Este comportamiento es completamente normal y forma parte de la estrategia de gestión energética del vehículo.

SoC y SoH

El State of Charge (SoC) es el nivel de carga actual. En muchos modelos, si el SoC cae por debajo de un umbral aproximado del 75–80 %, el sistema se desactiva temporalmente. Este valor no es fijo y puede variar según fabricante, temperatura exterior y demanda eléctrica. En invierno, el umbral suele ser más exigente.

El State of Health (SoH) representa el estado de salud de la batería. Una batería puede estar al 100 % de carga y, sin embargo, haber perdido capacidad real de almacenamiento debido al envejecimiento. Cuando el SoH cae por debajo de determinados valores, el Start-Stop deja de funcionar de manera permanente hasta que se sustituye la batería.

Por último, en fabricantes como Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz, el alternador funciona bajo estrategias de carga inteligente. No mantiene la batería constantemente al 100%, sino que prioriza la carga en fases de retención o frenada y reduce la carga en aceleración para disminuir el consumo de combustible. Como consecuencia, la batería trabaja con estados de carga parciales frecuentes, lo que incrementa los ciclos de descarga y acelera el envejecimiento si esta no es del tipo adecuado para sistemas Start-Stop.

Cómo saber si el problema es la batería

Existen indicios claros de que el Start-Stop ha dejado de funcionar por degradación de la batería: arranque más lento en frío, desactivación progresiva del sistema, reactivación temporal tras trayectos largos o antigüedad superior a tres o cuatro años sin sustitución. En muchos casos, la solución pasa por reemplazar la batería por una unidad equivalente y realizar la correspondiente codificación en la centralita para que el sistema reconozca sus parámetros.

Un fallo frecuente es sustituir la batería original de los coches con Start-Stop por una convencional para reducir costes. Los vehículos equipados con Start-Stop requieren baterías específicas, normalmente AGM (Absorbent Glass Mat) o EFB (Enhanced Flooded Battery).

Estas tecnologías están diseñadas para soportar un elevado número de ciclos de arranque, trabajar con cargas parciales constantes y recuperar energía durante las fases de retención. Una batería convencional no está preparada para este régimen de funcionamiento y puede deteriorarse prematuramente.

