Así serán los drones de Renault para el ejército francés

Renault Group fabricará drones militares en Francia. Dicho así, esta noticia parece una ‘fake new’, pero se trata de información confirmada por la propia marca, tras el encargo del Ministerio de las Fuerzas Armadas galo, en un contexto de refuerzo acelerado de la defensa europea.

Aunque parezca extraño esta nos será la primera vinculación de la firma del rombo con el mundo bélico, ya que en la época de Caudron-Renault, hace casi un siglo, ya produjo material aeronáutico. En este caso Renault no diseñará los aparatos desde cero, sino que actúa como brazo industrial para un especialista en defensa como es Turgis Gaillard.

Dron AArok de Turgis Gaillard / Turgis Gaillard

La alianza fue confirmada en enero de 2026 por Fabrice Cambolive, director de crecimiento de Renault, quien dejó claro que el automóvil sigue siendo el “core business” del grupo. La producción militar, insisten desde la compañía, no implica convertirse en un actor principal de la industria armamentística, sino aplicar su saber hacer en industrialización, control de costes y fabricación en serie.

Dos tipos de dron

El proyecto contempla dos desarrollos distintos. El primero es el AAROK, un dron de gran altitud y larga resistencia (MALE) con una envergadura de 22 metros, más de 24 horas de autonomía y capacidad para transportar hasta 1,5 toneladas de sensores y armamento. Está pensado para vigilancia de fronteras y misiones de ataque de precisión.

La segunda línea es el CHORUS, una munición merodeadora de largo alcance concebida para producirse en masa. Es aquí donde entra de lleno la lógica industrial de Renault: diseño simplificado, ensamblaje en líneas similares a las de un coche y un objetivo de hasta 600 unidades mensuales.

Dron de Turgis Gaillard / Turgis Gaillard

La producción se concentrará en la planta de Le Mans, en el oeste de Francia, donde trabajan unas 1.500 personas y que en 2024 fabricó alrededor de 1,3 millones de componentes de chasis para Renault, Dacia y otras marcas asociadas. Allí se ensamblarán los drones en colaboración con Turgis Gaillard. También se ha señalado a la factoría de Cléon para la fabricación de motores, aprovechando su experiencia en propulsores eléctricos y térmicos.

En una fase inicial se estima la implicación de entre 100 y 200 empleados especializados. Si se cumplen los objetivos marcados por la DGA, el contrato podría alcanzar un valor potencial de 1.000 millones de euros a lo largo de diez años.

Este cambio de rumbo de Renault responde al llamamiento del presidente Emmanuel Macron, quien pidió a las empresas civiles que colaboren en la soberanía de defensa francesa y ha anunciado un aumento del gasto militar de 36.500 millones de euros hasta 2030. La guerra en Ucrania y la inestabilidad internacional han acelerado esa hoja de ruta, con los drones como pieza central de las nuevas estrategias militares.

En este escenario, Renault no es la única compañía del sector que explora la defensa, pero sí una de las más visibles por tamaño y simbolismo. La aprobación del proyecto por parte de los empleados de Le Mans el 10 de febrero de 2026 despeja el primer obstáculo interno, aunque el debate no desaparece.

Renault insiste en que se trata de un proyecto industrial independiente y que no afectará a sus planes de inversión en automoción. Sobre el papel, la compañía busca trasladar su experiencia en producción masiva a un entorno donde la rapidez, el coste y la estandarización son claves.

Dron de Turgis Gaillard / Turgis Gaillard

Se espera que los primeros prototipos industriales realicen pruebas oficiales de vuelo en septiembre de 2026, un paso que permitirá comprobar hasta qué punto la lógica de la cadena de montaje del automóvil encaja en la fabricación de drones militares.

Con este movimiento, Renault Group abre una etapa inesperada en su historia reciente. En pleno debate sobre el futuro del automóvil europeo, la compañía decide poner parte de su músculo industrial al servicio de la defensa, en una Europa que acelera su rearme y redefine las fronteras entre industria civil y militar.