Peugeot 308: Más autonomía y diseño renovado

El mercado automovilístico ha experimentado una transformación drástica en la última década. Desde 2016, el auge de los SUV ha desplazado a las berlinas tradicionales, que hoy representan poco más del 20% de las ventas. Sin embargo, Peugeot se mantiene firme en su apuesta por los compactos con el lanzamiento de la nueva generación del 308.

Este modelo no es solo una actualización estética; es la punta de lanza de la marca francesa para ofrecer una experiencia de conducción tecnológica, sostenible y, sobre todo, emocional.

Renovado por fuera

El primer impacto del Peugeot 308 es puramente visual. El frontal ha sido completamente rediseñado, estrenando una calandra con estampación en el color de la carrocería que ahora es de serie en toda la gama. Lo más llamativo es el debut del nuevo logo retroiluminado, que oculta tras de sí los radares de asistencia a la conducción, otorgando una limpieza visual inédita.

La firma lumínica también evoluciona. Peugeot ha sustituido sus ya icónicos “colmillos” laterales por las “tres garras” de luz diurna, un rasgo que se vuelve exclusivo de este modelo. En la parte baja, se han integrado columnas de aire funcionales que mejoran la aerodinámica al canalizar el flujo hacia los pasos de rueda.

En la zaga, la marca ha elevado la calidad percibida integrando los faros con corte diagonal y efecto 3D en todos los niveles de acabado. Los embellecedores de escape ahora lucen un acabado en color negro, buscando una mayor durabilidad y un toque más deportivo.

La digitalización cobra protagonismo

Al entrar en el habitáculo, Peugeot mantiene su característica disposición i-Cockpit: un volante compacto situado por debajo del cuadro de instrumentos. La habitabilidad permanece intacta, con un maletero de 412 litros en la berlina y unos generosos 598 litros en el SW (ampliables a casi 1.500 litros con los asientos abatidos).

La digitalización es la verdadera protagonista. A partir del acabado GT, el 308 incorpora los “i-Toggles” virtuales: una pantalla secundaria con accesos directos configurables que permiten al conductor personalizar sus funciones de confort y conducción favoritas. No obstante, se ha mantenido una botonera analógica inferior para garantizar la ergonomía.

En cuanto a seguridad, el vehículo se posiciona en un nivel 2 de conducción autónoma, incorporando sistemas como el Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go, el asistente de mantenimiento de carril (Lane Positioning Assist) y el control de ángulo muerto de larga distancia.

Oferta multienergía

La gran ventaja competitiva del 308 es su oferta “multienergía”, que permite adaptar el coche a cualquier necesidad de movilidad. Por un lado tenemos la versión eléctrica. Es la gran evolución de esta generación. Aunque mantiene el motor de 156 CV, la batería ha crecido hasta los 58 kWh, aumentando su autonomía en 34 km hasta alcanzar un rango combinado de 450 km (y hasta 575 km en entorno urbano).

Como novedad, incluye levas en el volante para gestionar tres niveles de frenada regenerativa y la función Vehicle To Load para cargar dispositivos externos.

Después tenemos el híbrido Enchufable (Plug-in Hybrid): Con 195 CV de potencia combinada (motor gasolina de 150 CV y eléctrico de 125 CV), ofrece hasta 97 km de autonomía eléctrica, lo que lo convierte en una opción ideal para flotas y usuarios que combinan ciudad y carretera.

Otras versión es la híbrida. El nuevo motor de 136 CV con tecnología de 48V es la puerta de entrada a la electrificación. Destaca por su capacidad de circular hasta el 50% del tiempo en modo eléctrico en trayectos urbanos, mejorando drásticamente el consumo y las emisiones.

Peugeot se resiste a abandonar el diésel, y el 308 presenta un diésel BlueHDI. Pensado para los devotos de las largas distancias, el motor de 130 CV con caja automática de 8 velocidades sigue presente en la gama,.

Los precios de partida del nuevo Peugeot 308, aplicando las promociones actuales de lanzamiento, sitúan al modelo en una posición muy competitiva. La gama híbrida de 136 CV comienza desde los 25.070 euros. Las versiones eléctricas e híbridas enchufables se benefician además de servicios gratuitos como el Peugeot Care (8 años de garantía total) y el punto de carga incluido para el hogar.