Luz verde al KGM Torres para funcionar como taxi en Madrid y Barcelona

El KGM Torres EVX totalmente eléctrico y el KGM Torres HEV con su eficiente motor híbrido, ya forman parte de la oferta homologada para taxi en Madrid y Barcelona. Esta no es solo una buena noticia por lo que respecta a su presencia en dos de las principales ciudades españolas, sino porque esta homologación abre la puerta a que otros ayuntamientos puedan acogerse a esas certificaciones sin repetir el proceso en cada municipio.

El un SUV 100 % eléctrico está pensado para quienes trabajan sobre todo en entornos urbanos y cuentan con infraestructura de recarga accesible. Mientras que el híbrido combina motor térmico y eléctrico para quienes alternan ciudad con trayectos interurbanos o rurales, o simplemente prefieren una transición menos radical hacia la electrificación.

KGM Torres EVX 100% eléctrico como taxi para Madrid / KGM

KGM no es nueva en este terreno. Su presencia en el taxi se remonta a 2015, con el Rodius de siete plazas y después se amplió con modelos como XLV, Tívoli Grand o Korando e-Motion. Ahora la marca refuerza esa estrategia con dos variantes que buscan responder a necesidades distintas dentro del mismo gremio.

El Torres EVX monta un motor eléctrico de 207 CV (152 kW) y una batería LFP de 80,6 kWh. Declara más de 500 km de autonomía en ciclo mixto y hasta 664 km en uso urbano. Admite carga rápida del 10 al 80 % en 30 minutos. Además, hay un dato muy apreciado en este sector, como es una garantía. El vehículo cuenta con 7 años o 150.000 km y la batería llega hasta 10 años o 1.000.000 de kilómetros. Para un taxi, donde el kilometraje anual es elevado, esta cifra puede ser determinante en la decisión de compra. Su precio es de 26.500 euros más IVA, con descuento comercial para taxistas ya aplicado.

KGM Torres HEV como taxi para Madrid / KGM

El Torres HEV, por su parte, utiliza un sistema híbrido que combina un motor 1.5 turbo de 150 CV con un motor-generador eléctrico, para una potencia conjunta de 204 CV. En ciudad puede funcionar en modo eléctrico hasta el 94 % del tiempo, según anuncia la marca. Se ofrece desde 23.500 euros más IVA, también con descuento incluido. La garantía es de 5 años o 100.000 km para el conjunto del vehículo y de 8 años o 160.000 km para la batería.

La homologación inicial en Madrid y Barcelona permite que cualquier ayuntamiento del territorio nacional pueda acogerse a esas certificaciones sin iniciar un nuevo proceso administrativo. Eso acelera tiempos y simplifica trámites para flotas y autónomos.