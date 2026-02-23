Lexus reinventa la conducción con su nuevo volante tipo Jet

Lexus cuenta con una orgullosa historia de innovación técnica, explorando constantemente oportunidades para elevar los niveles de seguridad, rendimiento y confort sin perder de vista lo más importante: la satisfacción al volante en cada trayecto. Con este espíritu se ha presentado con éxito el nuevo sistema de dirección por cable de Lexus, Lexus Steer-by-Wire, una tecnología revolucionaria que aporta una nueva dimensión a la experiencia de conducción.

Debutando en el nuevo SUV eléctrico de lujo Lexus RZ, el sistema Lexus Steer-by-Wire, ofrece una doble variedad de beneficios. Proporciona el control, la precisión y una respuesta fiel e instantánea de las sensaciones al volante, algo altamente valorado por los mejores pilotos profesionales del mundo. Al mismo tiempo, ofrece un manejo suave e intuitivo que genera una sensación reconfortante de conexión constante con la carretera, fortaleciendo el diálogo del conductor con su vehículo y potenciando el puro placer al volante.

Entre otras cosas, el sistema es capaz de filtrar las vibraciones no deseadas durante la conducción para ofrecer una experiencia más relajada al volante, a la vez que, gracias a su novedoso diseño, proporciona una visión frontal mejorada que amplifica la seguridad y el control de la conducción.

La tecnología: un sistema de dirección electrónico

A diferencia de los sistemas de dirección convencionales, el sistema de dirección por cable Lexus Steer-by-Wire, carece de conexión física entre el volante y las ruedas delanteras. En su lugar, las maniobras de dirección se comunican mediante señales electrónicas, transmitidas mediante un actuador de par situado en el eje del volante a un actuador de control de dirección situado en la cremallera del eje delantero. De este modo, la respuesta es rápida y directa, transmitiendo gran confianza y control en la conducción.

Adicionalmente, este sistema cuenta con medidas de seguridad redundantes inspiradas en el mundo de la aviación para proveer al conjunto de un sistema de respaldo en paralelo. Este sistema intervendrá inmediatamente cada vez que se identifique alguna deficiencia de funcionamiento para garantizar un rendimiento ininterrumpido.

Un volante tipo Jet renovado

El nuevo sistema Steer-by-Wire utiliza un nuevo volante tipo Jet con un diseño compacto y altamente ergonómico. Diseñado sin las secciones curvas superiores e inferiores tradicionales, es visualmente similar a los controles que se encuentran en un avión.

Esto no es simplemente un ejercicio de diseño, sino que, gracias a su fisonomía, el nuevo volante permite que el ángulo de giro entre topes del volante sea de tan sólo 200 grados. Así, la dirección se vuelve más sencilla y precisa, eliminando casi la necesidad de giros mano sobre mano. De este modo, solo se requieren pequeños movimientos por parte del conductor para indicar al sistema en qué dirección desea moverse.

De hecho, las dimensiones compactas del nuevo volante han permitido mejorar notablemente el campo de visión del conductor, ofreciendo una mejor visibilidad de la carretera, así como más espacio para acceder cómodamente al puesto de conducción con un mayor espacio entre el volante y las piernas.

Dirección que se adapta a cada situación

El sistema de dirección por cable de Lexus tiene la ventaja añadida de contar con una relación de dirección variable, que optimiza automáticamente el rendimiento según la velocidad del vehículo.

En este sentido, la dirección funciona con una relación más corta en situaciones de baja velocidad, lo que facilita la maniobra al girar en una intersección o al estacionar. A velocidades medias, por ejemplo, al conducir por carreteras sinuosas, solo se requieren entradas mínimas para un rendimiento ágil, emocionante y divertido de conducir. Y a alta velocidad, la proporción aumenta automáticamente para fomentar un comportamiento estable del vehículo y una experiencia de conducción segura y confiada.

Conexión con la carretera

Además de recibir señales de giro del volante, el Actuador de Control de Dirección detecta las fuerzas generadas por la superficie de la carretera. De este modo, es capaz de filtrar vibraciones no deseadas, por ejemplo, durante las frenadas o las derivadas del rendimiento de los neumáticos por movimientos bruscos sobre superficies irregulares, y transmitir una mayor sensación de control a través del Actuador de Par de la Dirección.

Esto significa que el conductor sigue recibiendo información auténtica y precisa de las condiciones de conducción y de la vía en todo momento. Una sensación clara de dirección que le proporciona una percepción constante de conexión con la carretera y una sensación natural de cómo se comporta el coche.

Compatibilidad con tecnología 100% eléctrica

Además de poder ajustar el funcionamiento según la situación de conducción, el sistema Steer-by-Wire funciona en combinación con el sistema de tracción total DIRECT4 de Lexus. Juntos, producen una sincronización más estrecha y gratificante entre las acciones del conductor y el comportamiento del coche, aumentando el nivel de interacción al conducir.

El sistema Lexus Steer-by-Wire ya está incluido de serie en el nuevo RZ 550e F SPORT, junto con el sistema de tracción total DIRECT4 y el innovador sistema de cambio manual interactivo, Interactive Manual Drive. Igualmente, también está disponible como opción en el nuevo modelo RZ 500e Luxury en conjunción con el sistema de tracción DIRECT4.