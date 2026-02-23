Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaIA en la universidadAlquiler Barcelona'Therian'RenaultUcraniaExtremaduraNASACatalunyaNarcotráficoTrump
instagramlinkedin

Ahorro

¿Tienes que repostar hoy? Esta es la gasolinera más barata de España

Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato hoy

¿Tienes que repostar hoy? Esta es la gasolinera más barata de España

¿Tienes que repostar hoy? Esta es la gasolinera más barata de España / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana. Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.

Hombre cogiendo la manguera para echar gasolina

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche / EP

Trucos para ahorrar gasolina

Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible. 

Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

BARCELONA 10/08/2023 ECONOMIA Gasolinera subida de precios de la gasolina Gasolineras FOTO ELISENDA PONS

Acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible / Archivo

Las 10 gasolineras más baratas

Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.

En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Ballenoil Guadalajara (Castilla-La Mancha) - 1.239€
  • Petroprix Zamudio (Vizcaya) - 1.239€
  • Plenergy Horche (Guadalajara) - 1.239€
  • Plenergy Guadalajara (Castilla-La Mancha) - 1.239€
  • Plenergy Marchamalo (Guadalajara) - 1.239€

En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

Noticias relacionadas y más

  • UTE Estación de Murcia (Región de Murcia) - 0.982€
  • Cotranco (Córdoba) - 1.007€
  • Estación de autobuses de Cartagena (Región de Murcia) - 1.038€
  • Plenergy Águilas (Córdoba) - 1.185€
  • Ballenoil Puente Genil (Córdoba) - 1.185€

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  2. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  3. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  4. La justicia ya consideró ilegal en 2013 pagar incentivos a los médicos por dar de alta a trabajadores
  5. Barcelona precinta cinco locales y halla casi 400 infracciones en negocios del entorno del Park Güell
  6. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  7. Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies
  8. Es un orgullo ver a un latino como Bad Bunny nombrar a toda América desde el escenario

Las renovables reclamarán al Gobierno compensaciones económicas si prorroga la central nuclear de Almaraz

Las renovables reclamarán al Gobierno compensaciones económicas si prorroga la central nuclear de Almaraz

Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral

Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral

La denuncia contra la junta saliente: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

La denuncia contra la junta saliente: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

Renault y la nueva industria europea: de coches eléctricos a drones de defensa

Renault y la nueva industria europea: de coches eléctricos a drones de defensa

BORRADOR | La banca ya tiene su ‘euro digital’: España lidera el viraje institucional hacia los criptoactivos

BORRADOR | La banca ya tiene su ‘euro digital’: España lidera el viraje institucional hacia los criptoactivos

Ucrania, año cuatro

Ucrania, año cuatro

Illa exhibe el apoyo de sindicatos y patronales a los presupuestos mientras intentar convencer a ERC

Illa exhibe el apoyo de sindicatos y patronales a los presupuestos mientras intentar convencer a ERC

Rocòdroms Tarragó, la empresa familiar catalana que ha llevado por Europa la pasión de escalar a lo más alto

Rocòdroms Tarragó, la empresa familiar catalana que ha llevado por Europa la pasión de escalar a lo más alto