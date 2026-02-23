¿Quieres dos puntos más del carnet de conducir? Te explicamos cómo conseguirlos

El carnet de conducir es uno de esos temas de actualidad que nunca caducan, ya sea por las multas, las actualizaciones o las novedades de las que te puedes beneficiar. Por ello, en el día de hoy te traemos una curiosidad acerca de los famosos puntos del carnet de conducir: la obtención de 2 puntos extra. A continuación te contamos todo lo que deberías saber.

El permiso B

El carnet por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006 y su objetivo era reducir el índice de mortalidad en las carreteras además de concienciar a los conductores españoles sobre los peligros de la conducción. Actualmente, si pierdes los puntos de tu carnet de conducir, existen unos cursos en los que puedes recuperarlos.

Cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que en España te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, en la actualidad también puedes conducir motocicletas teniendo únicamente este carnet, pero se deben cumplir algunos requisitos.

Los dos puntos extra

Desde marzo del año pasado se pusieron en marcha Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE) que permiten responder a las necesidades de quienes quieren mejorar sus destrezas o quienes no se sienten seguros o simplemente quieren reforzar conocimientos. Se trata de cursos que, al completarlos, suman dos puntos en el carnet de conducir.

Se trata de cursos que cualquier conductor puede hacer de forma voluntaria para actualizar sus conocimientos prácticos y teóricos y ejecutar maniobras orientadas a evitar accidentes. Sin embargo, debes saber que solo pueden obtenerse como máximo 15 puntos en total y que solo puedes realizar 1 curso de cada tipo cada 2 años. Estos son los disponibles: