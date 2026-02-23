Este es el tipo de coche que menos valor pierde en el mercado de ocasión en 2025

Los datos de 2025 muestran que el mercado del automóvil de ocasión que tiende hacia la estabilidad tras varios ejercicios marcados por la escasez de oferta. No obstante, la evolución no es homogénea, ya que dependiendo del tipo de motorización los coches pueden retener más su valor residual que otros.

En esta línea, los híbridos convencionales, los no enchufables, se han convertido en la opcion más sólida mientras que, por ejemplo, los eléctricos puros siguen acusando una depreciación acelerada. En este escenario, la elección del tipo de propulsión se confirma como un factor clave no solo en términos de eficiencia y sostenibilidad, sino también desde el punto de vista financiero.

Casi un 70% del valor después de tres años

Los coches híbridos no enchufables se han consolidado en 2025 como la tecnología que mejor mantiene su valor en el mercado de segunda mano en España. Según el último informe del índice Ganvam–DAT, estos vehículos conservan el 68% de su valor original tres años después de su primera matriculación, situando su precio medio en 21.350 euros.

Este comportamiento los coloca claramente por delante de las motorizaciones tradicionales y de otras tecnologías electrificadas, en un contexto de progresiva normalización del mercado tras las tensiones de oferta registradas en los últimos ejercicios.

El análisis por tipo de propulsión refleja diferencias significativas en depreciación: los motores de gasolina conservan el 60,2% de su valor tras unos 60.000 kilómetros, con un precio medio de 16.153 euros; y los diésel mantienen el 58,3% de su valor.

Dentro de las tecnologías electrificadas, el comportamiento es desigual. Los híbridos enchufables mantienen el 59,4% de su valor inicial, con un precio medio de 30.734 euros, en línea con los modelos térmicos tradicionales. Por el contrario, los vehículos eléctricos puros conservan únicamente el 48% de su valor, con un precio medio de 21.884 euros. Su depreciación más acusada en los primeros años se debe a varios factores, como el rápido avance tecnológico, el aumento de la oferta, la intensificación de los descuentos comerciales en el mercado nuevo...

El precio sube un 3,3% en 2025

El índice Ganvam-DAT revela que el precio medio del vehículo de ocasión en España alcanzó los 14.850 euros al cierre de 2025, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al año anterior. En detalle, el precio medio ponderado de gasolina, diésel e híbridos no enchufables se situó en 17.230 euros, lo que supone un ligero descenso del 1% interanual.

El dato del precio medio general está fuertemente influido por la elevada presencia de modelos antiguos en las operaciones de compraventa, según avisa el índice. El 57% de las ventas registradas durante el año correspondieron a vehículos de más de diez años. Además, la demanda de coches con más de 15 años sigue ejerciendo presión al alza sobre los precios, que han aumentado un 7,3% en este segmento durante el último año.

Si se excluyen estos vehículos de mayor antigüedad y menor tecnología, el precio medio de los coches de menos de diez años se eleva hasta los 20.962 euros, es decir, más de 6.000 euros por encima de la media general del mercado.