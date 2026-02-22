Los camiones Volvo impulsados por gas están creciendo en volumen a medida que más mercados adoptan combustibles alternativos que permiten una reducción significativa de las emisiones de CO2. El año 2025 ha sido el mejor año en ventas de Volvo para camiones propulsados con gas, gracias a su producto premium y a la disponibilidad de suministro y coste de combustible favorables.

La marca sueca ha entregado ya más de 10.000 camiones de gas a nivel mundial desde que la compañía introdujo esta tecnología en 2018. Hasta ahora, Reino Unido es el principal mercado de Volvo para este producto, seguido de Alemania, Suecia, Países Bajos, Noruega y Francia. Los nuevos mercados que se están incorporando son India y América Latina, donde los volúmenes crecen de forma constante.

Volvo Trucks supera ya los 10.000 camiones de gas vendidos en todo el mundo / Volvo

Hasta 1.000 kilómetros con un depósito

Los motores de gas Volvo están disponibles para las gamas pesadas Volvo FM, FH y FH Aero, y funcionan sin esfuerzo con GNL convencional (Gas Natural Licuado) o bio-GNL, un gas no fósil derivado de residuos orgánicos que reemplaza al GNL.

“La tecnología de motores Volvo propulsados con gas es una solución líder en términos de potencia, par, respuesta del motor y eficiencia de combustible, y nuestros clientes también valoran el alto rendimiento, la facilidad de conducción y el confort general de nuestros camiones de gas”, afirma Jan Hjelmgren, Responsable de Gestión de Producto en Volvo Trucks.

Los camiones Volvo de gas pueden recorrer hasta 1.000 kilómetros con un depósito, lo que los hace muy adecuados para transportes de distribución de larga distancia y regional, así como en operaciones de construcción. Son una alternativa práctica a otras Soluciones de bajas emisiones en un momento en que los operadores de transporte y compradores de mercancías buscan opciones más sostenibles.

Cada vez la red de gas es mayor

En varios países ya existe una red bien desarrollada de estaciones de gas y se está también extendiendo rápidamente la disponibilidad de bio-GNL. Algunos ejemplos son Alemania, Noruega, Finlandia y Suecia donde ahora todas las estaciones de servicio ofrecen este combustible.

Esto permite a muchos usuarios lograr reducciones de CO2 de hasta el 100% (from Well to Wheel, de origen a la rueda). En mercados donde existen incentivos fiscales y apoyo público a los combustibles renovables y las bajas emisiones, el Bio-GNL se convierte en una alternativa muy rentable.

La avanzada tecnología de motores de gas de Volvo proviene de su exitoso tren motriz D13, que ofrece un rendimiento similar al diésel mientras reduce significativamente las emisiones de CO2.

Curiosidades de los camiones de Volvo

Estos son algunos datos sobre los camiones Volvo propulsados por gas:

