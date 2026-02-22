Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ 2026 vuelve al seis cilindros

El Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ recupera lo que muchos echaban en falta: un motor seis cilindros en línea. El capó se esconde ahora un bloque de 3.0 litros completamente rediseñado que entrega 449 CV y un par máximo de 600 Nm, que puede llegar a 640 Nm durante diez segundos gracias a la sobrealimentación.

Nuevo Mercedes-Benz AMG GLC 53 / Mercedes-Benz

Sobre el papel, la aceleración de 0 a 100 km/h se resuelve en 4,2 segundos con ‘Race Start’ incluido en el paquete AMG Dynamic Plus, mientras que la velocidad máxima está limitada a 250 km/h y puede ampliarse hasta 270 km/h con el AMG Driver’s Package.

El nuevo motor combina turbocompresor de gases de escape y compresor auxiliar eléctrico. Este último eleva su aportación hasta 7,5 kW, frente a los 5,0 kW anteriores, y puede funcionar durante más tiempo. A eso se suma un sistema eléctrico de 48 voltios con generador integrado de arranque de segunda generación, que aporta hasta 17 kW y 205 Nm adicionales en momentos puntuales.

La transmisión asociada es la AMG Speedshift TCT 9G, con función de doble embrague y posibilidad de manejo manual mediante levas. Se combina con la tracción total AMG Performance 4MATIC+, totalmente variable, capaz de desacoplar el eje delantero cuando no es necesario para mejorar la eficiencia.

Nuevo Mercedes-Benz AMG GLC 53 / Mercedes-Benz

Una de las novedades más llamativas es la incorporación del Drift Mode, disponible con el paquete AMG Dynamic Plus. En ese modo, el GLC 53 actúa como propulsión trasera en todo el rango de velocidades. También incorpora por primera vez en este modelo un diferencial trasero de deslizamiento limitado controlado electrónicamente.

En cifras oficiales WLTP, el consumo combinado se mueve entre 9,9 y 9,2 l/100 km según versión, con emisiones de CO₂ entre 225 y 209 g/km en el SUV y entre 220 y 209 g/km en el Coupé. La clase de eficiencia es G. Además, la capacidad de remolque aumenta hasta 2.400 kg.

Chasis, dirección trasera y frenos a la altura

Pero no todos son mejores cifras para este SUV deportivo, la marca alemana habla de una respuesta “aún más ágil” y de un carácter de altas prestaciones más radical. El GLC 53 equipa de serie la suspensión AMG Ride Control, con amortiguación adaptativa y tres niveles seleccionables: Comfort, Sport y Sport+. El sistema ajusta la respuesta en cada rueda en función de la situación de conducción.

Interior del Nuevo Mercedes-Benz AMG GLC 53 / Mercedes-Benz

La dirección AMG de tres etapas adapta su asistencia según el programa elegido, y la dirección del eje trasero viene de serie. Puede girar hasta 2,5 grados en sentido contrario al eje delantero a baja velocidad, reduciendo el círculo de giro, y hasta 0,7 grados en el mismo sentido a partir de 100 km/h para mejorar la estabilidad.

El equipo de frenos recurre a discos ventilados internamente de 390 x 36 mm con pinzas fijas de cuatro pistones delante y discos de 360 x 26 mm detrás con pinzas flotantes de un pistón.

En el apartado estético, además de los paquetes AMG Night y AMG Design PLus, destaca el paquete Golden Accents, disponible durante un año desde el lanzamiento. Este nuevo Mercedes Combina colores exteriores como negro obsidiana o gris grafito magno con detalles en Techgold y llantas forjadas de 21 pulgadas en negro mate con acentos dorados.