Kirian Mirabet: salir último para firmar una remontada de cine en la Bassella Race

Hay carreras que se disputan contra el crono. Otras, contra los rivales. Y luego está la Bassella Race, donde el verdadero enemigo es el caos. Más de 1.200 pilotos alineados, motores al corte, barro acumulado y una salida masiva que convierte el orden en una quimera. En ese escenario, Kirian Mirabet decidió añadir un punto más de dificultad: salir último de forma deliberada al manillar de su Honda XL750 Transalp prácticamente de serie y remontar todo lo posible. Sí, último.

No fue una improvisación ni un arrebato épico. Fue una estrategia milimétrica. El objetivo no era solo avanzar posiciones, sino documentar con la mayor fidelidad posible qué sucede realmente cuando más de mil motos arrancan a la vez en uno de los eventos off-road más multitudinarios de Europa. Y el resultado es un vídeo sencillamente espectacular. De esos que te obligan a subir el volumen y a inclinar el cuerpo hacia delante como si estuvieras dentro del casco.

La salida: adrenalina en estado puro

“He ido varias veces y nunca te cansas de esa sensación de nervios”, explica Mirabet. Y es fácil imaginarlo: la bandera a punto de caer, el ruido ensordecedor, el polvo suspendido en el aire y la tensión colectiva convertida en electricidad.

Motos que se calan mientras sus pilotos creen que están en marcha. Otros que no escuchan su propio motor. Frenadas tardías. Golpes de gas descontrolados. El vídeo capta ese instante con una crudeza poco habitual gracias a una producción trabajada al detalle: micrófono dentro del casco, cámara en primera persona y una segunda cámara siguiendo la acción desde atrás.

Y ahí está una de las claves. Porque muchas veces el POV engaña. Parece menos de lo que es. Pero cuando la cámara trasera muestra el embudo humano y mecánico que se forma en los primeros metros, entiendes la magnitud del reto. No es una carrera: es una estampida organizada.

Sobrevivir antes que adelantar

Si salir último ya era una declaración de intenciones, las primeras subidas fueron un ejercicio de supervivencia. “Subí la primera de milagro… y la segunda también”, reconoce.

Cuando más de mil motos intentan pasar por el mismo punto, cualquier plan salta por los aires. No hay trazada ideal. No hay estrategia. Solo reacción. Adelantamientos imposibles, motos cruzadas, pilotos cayendo delante de ti. Y en medio de ese laberinto, la Transalp demostrando una nobleza mecánica que aporta confianza: ayudas electrónicas claras, información visible y una respuesta predecible incluso cuando el terreno se convierte en una trampa.

Ver cómo una trail de enfoque polivalente avanza metro a metro en ese escenario es parte del magnetismo del vídeo. Porque no hablamos de una enduro radical, sino de una moto casi como sale del concesionario.

El momento surrealista bajo el puente

Hay escenas que ningún guion podría escribir. Bajo un puente, en mitad del caos, Mirabet llega a pensar que la moto está apagada… cuando en realidad está en marcha. Durante casi un minuto, la duda se apodera de la situación mientras otros pilotos pasan alrededor. Es un instante tan humano que resulta brillante: demuestra que en la Bassella no solo se conduce, también se lucha contra la saturación mental.

Y eso es precisamente lo que hace grande este vídeo. No es una sucesión de adelantamientos heroicos. Es una inmersión real en la presión psicológica de una salida masiva.

La caída que no salió (del todo)

A cuatro minutos de meta, cuando la remontada ya tenía sabor a reto cumplido, llegó la caída. Rápida. Seca. Con un pequeño precipicio como destino. La cámara secundaria siguió de largo. El cámara preguntó incluso a otro piloto si Kirian había pasado. “Sí, sí”, le respondieron. Mientras tanto, Mirabet estaba abajo, empujando la moto para salir del agujero.

Parte de lo que se dijo allí no podía aparecer en YouTube. Y eso lo hace aún más auténtico.

Más que espectáculo: un mensaje

Más allá de la épica y del show, el mensaje es claro: demostrar de lo que es capaz una Honda XL750 Transalp casi de serie en un entorno extremo. Protectores, escape, suspensiones y poco más. Sin convertirla en una enduro pura.

Y ahí reside otra lectura interesante: los límites muchas veces están en la cabeza. Porque conducir una trail de 750 cc entre mil motos embarradas exige técnica, físico y, sobre todo, decisión.

Un piloto con recorrido

No hablamos de un creador improvisado. Kirian Mirabet, gerundense de 30 años, fue medalla de bronce en el Mundial de Enduro Júnior en 2018 y dos veces campeón de España de Enduro, entre otros logros. Actualmente combina su faceta competitiva con la de creador digital como piloto de Honda Motor Europe España y Monster Energy.

Quizá por eso el vídeo funciona tan bien: hay base deportiva, pero también narrativa. Hay gas y hay historia.

Un vídeo que se siente

La Bassella Race no se explica, se vive. Y este vídeo consigue precisamente eso: que la sientas. Escuchas la respiración dentro del casco, percibes los nervios en la salida, compartes la confusión bajo el puente y casi te duele la caída final.

Es contenido de acción, sí. Pero también es un ejercicio de transparencia sobre lo que supone enfrentarse a más de 1.200 pilotos saliendo a la vez. Un espectáculo irrepetible convertido en relato audiovisual. Porque salir último en la Bassella Race no es una desventaja. Es una declaración de intenciones. Y Mirabet la convirtió en una remontada de cine.