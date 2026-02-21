La OCU responde: renting, compra o financiación, ¿qué forma de tener coche sale más barata en España?

España cerró 2025 con el mercado de automoción en positivo, alcanzando más de 1,14 millones de matriculaciones de turismos y todoterrenos, un 12,9 % más que en 2024. Dentro de este contexto, el renting, aunque creció a un ritmo menor que el resto del mercado, alcanzó 351.287 vehículos matriculados y representó aproximadamente un 25,7 % del total de vehículos nuevos registrados, consolidando su posición como una nueva manera de disfrutar de un coche nuevo.

Ante este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comparado las opciones de tener coche durante cuatro años entre compra directa, renting y financiación.

La comparativa

El renting se presenta como una alternativa cada vez más popular: se paga una cuota mensual fija que cubre seguro, mantenimiento, impuestos y reparaciones, lo que reduce la incertidumbre de gastos imprevistos. En el análisis de OCU, para un modelo medio el coste acumulado en cuatro años oscila entre 19.680 € y 23.602 euros, dependiendo de la compañía y condiciones contratadas.

Sin embargo, dos factores deben tenerse muy en cuenta:

Límite de kilometraje: superar los límites pactados (generalmente entre 15.000 y 20.000 kilómetros al año) puede traducirse en costes extra de unos 0,07‑0,12 euros por kilómetro recorrido.

Penalizaciones: la cancelación anticipada de contratos de renting puede implicar penalizaciones importantes, incluso equivalentes al 100 % de las cuotas pendientes.

Las ayudas: muchas de las subvenciones y ayudas a la adquisición de un coche no aplican al renting.

Según OCU, la compra directa al contado sigue siendo la opción con menor coste total cuando se revende el coche tras cuatro años. Contando de media con un coste inicial de 26.645 euros, unos gastos de uso en 4 años de 5.549 euros y un valor de reventa estimado del coche de 14.675 euros, el coste total de pagar un coche al contado si se planifica bien la reventa es de 17.519 euros.

La financiación bancaria tradicional ofrece una solución intermedia. El coste total de adquirir el mismo coche con un préstamo al consumo convencional (sumando intereses, cuotas y gastos y restando la reventa) se estima en 22.142 euros tras cuatro años. Este resultado debe interpretarse a la luz de las condiciones actuales de crédito en España, donde el interés medio de los préstamos al consumo ronda el 7,33 % según datos del Banco de España a finales de 2025.

Los planes de financiación con cuota final elevada (como el sistema de “pago al final” que ofrecen algunas marcas) pueden parecer atractivos por sus pagos mensuales reducidos. Sin embargo, OCU advierte que esta fórmula suele resultar más cara a largo plazo, con ejemplos que alcanzan 23.837 euros tras cuatro años si el coche se devuelve.

¿Cómo elegir?

La OCU concluye que no hay una respuesta única para los conductores, sino que hay que mirar los casos particulares y ver qué escoger en cada caso. Por ejemplo:

Noticias relacionadas