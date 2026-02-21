El Sandero fue el segundo gran lanzamiento de Dacia en nuestro país. En 2013, tan solo cinco años después de su salida al mercado, se convirtió en líder de ventas. Desde entonces se mantiene en lo más alto del podio, por lo que aprovechando la presentación de la nueva gama del fabricante rumano, quisimos descubrir que tiene el Sandero para convertirse en un líder de ventas.

Los principales cambios en este nuevo Dacia Sandero llegan en la firma lumínica, que tienen forma de “T” invertida. Los cambios también afectan a los paragolpes y parrilla, que incorporan unos detalles en blanco que le hacen lucir más.

Dacia Sandero: Los secretos del líder / R.R.

Novedades dentro y fuera

En el coche de la prueba, el Stepway, los pasos de rueda, los bajos de la carrocería y los embellecedores de los antiniebla, están hechos en un material denominado Starkle, y que cuenta con un aspecto moteado. Un material que está formado por un 20% de plástico reciclado. Evidentemente, otro de los cambios llega en las llantas y el nuevo color del modelo de la fotografía, amarillo ámbar.

Dentro del coche, los cambios llegan por las telas. Son de nuevo diseño, y las podemos encontrar en los asientos, salpicadero y puertas. La filosofía de la nueva firma lumínica se traslada a las salidas de ventilación. En el modelo que probamos se incorporaron levas tras el volante, y fue un placer jugar con ellas para sacarle más rendimiento al vehículo.

Crece también el sistema multimedia, ahora de diez pulgadas, que integra conexión inalámbrica con Apple Carplay y Android Auto. Lo que se mantiene igual es la pantalla de la instrumentación, la que está tras el volante, y que se mantiene en las siete pulgadas. Otra de las novedades es la incorporación de una superficie para la carga inalámbrica.

Dacia Sandero: Los secretos del líder / R.R.

Motorizaciones para todos

En lo que a propulsores se refiere, a finales de año incorporará la versión Hybrid 155, lo que supone un paso adelante importante. Mientras tanto, la versión Essential ofrece el SCe 65, con cambio manual y de 85 CV. La versión Expressión comienza con el TCe de 100 CV. Le sigue el Eco-G 120 de GLP con 120 CV, tanto en versión manual como automático. En el acabado Journey solamente se ofrece el motor Eco-G 120 en sus versiones manual y automático.

En el caso del Stepway no habrá la versión de 85 y 100 CV, comenzando con el acabado Essential con el TCe 110 y el ECo-G 120 manual. El Expresión ofrece el modelo GLP con cambio automático; y el Journey solo la versión GLP con cambio manual y automático. Y todo ello con unos precios atractivos, de ahí su posición dominante en el mercado.