Audi RS 5, el primer híbrido enchufable de Audi Sport ya es una realidad

El Audi RS 5 abre una etapa inédita en la familia RS, al tratarse del primer modelo de Audi Sport con tecnología híbrida enchufable, combinando una potencia bruta de 639 CV (470 kW) con hasta 84 kilómetros de autonomía 100% eléctrica.

Audi RS 5 Sedan y Audi RS 5 Avant / Audi

El conjunto propulsor combina el V6 biturbo de 2.9 y 510 CV, con un motor eléctrico de 177 CV, para entregar en conjunto los mencionados 639 CV y nada menos que 825 Nm de par, que le permiten hacer el cero a cien en 3,6 segundos. La velocidad máxima alcanza 250 km/h de serie y puede llegar a 285 km/h con el paquete Audi Sport.

La batería tiene una capacidad de 22 kWh y se recarga en corriente alterna a un máximo de 11 kW. Según los datos facilitados, puede pasar del 0 al 100% en 2,5 horas. En el día a día, esto se traduce en la posibilidad de moverse en modo eléctrico para trayectos urbanos y reservar el motor térmico para cuando se busca todo el empuje. De este modo se obtiene la etiqueta CERO de la DGT.

Pero más allá de las cifras, el gran salto técnico está en la tracción. El quattro con Dynamic Torque Control introduce una vectorización electromecánica del par en el eje trasero. Un sistema capaz de repartir la fuerza entre las ruedas posteriores en apenas 15 milisegundos y aplicar diferencias de hasta 2.000 Nm según la situación. Además, el diferencial central cuenta con precarga, lo que significa que permanece parcialmente bloqueado incluso cuando no se acelera, buscando una respuesta más inmediata al volver a pisar el acelerador.

Audi RS 5 Avant / Audi

Sobre el papel, este conjunto apunta a un coche más ágil al entrar en curva y con mayor capacidad de tracción al salir. Audi también habla de una carrocería un 10% más rígida que la del modelo base y de una suspensión deportiva RS con amortiguadores de doble válvula, que permiten ajustar compresión y extensión de forma independiente. La dirección tiene una relación de 13:1 y los frenos pueden ser de acero o carbocerámicos, estos últimos con discos de 440 mm delante y 410 mm detrás. Con 2.355 kg en vacío en la berlina y 2.370 kg en el RS 5 Avant, vemos como inevitablemente la electrificación también tiene su impacto en la báscula.

El RS5 ofrece un buen equilibrio entre confort diario y conducción deportiva gracias a los modos comfort, balanced, dynamic y los específicos RS.

En diseño, el Audi RS 5 ensancha su carrocería cuatro centímetros por lado respecto al A5 convencional y suma detalles propios como la parrilla Singleframe con estructura en panal, difusor trasero marcado y salidas de escape ovaladas en acabado mate. Los faros Matrix LED oscurecidos y la firma lumínica específica refuerzan esa identidad RS que no busca discreción.

Vista trasera del Audi RS 5 / Audi

Dentro destaca el Audi virtual cockpit de 11,9 pulgadas y la pantalla táctil MMI de 14,5 pulgadas forman el núcleo del sistema, al que se añade una pantalla para el acompañante de 10,9 pulgadas de serie. El modelo incorpora además la función Audi driving experience, que permite analizar tiempos por vuelta, fuerzas G o ángulos de deriva, incluso grabando vídeo mediante una cámara integrada en el retrovisor.

Interior del Audi RS 5 / Audi

En España, el Audi RS 5 parte de 125.750 euros, mientras que el RS 5 Avant arranca en 127.925 euros. Los pedidos en Europa se abrirán en primavera de 2026 y las primeras entregas están previstas para el verano.