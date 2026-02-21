Audi se estrenará este año en la Fórmula 1 con su propio equipo de fábrica a partir del mes de marzo. Por ello, y justo a tiempo para el debut en la máxima categoría del automovilismo, los aficionados podrán apoyar al equipo con estilo: la colección adidas x Audi Revolut F1 ya ha llegado a las tiendas y si estás interesado en hacer con alguna prenda a continuación te mostraremos algunas de las que más nos han llamado la atención.

Con su entrada en la Fórmula 1, Audi pretende inspirar a personas de todo el mundo, conquistar nuevos aficionados para la marca y crear una comunidad global que vaya más allá del automovilismo. Para apoyar esta ambición el equipo lanza una colección exclusiva en colaboración con la marca deportiva global adidas, que inicialmente contará con más de 160 prendas y accesorios.

Audi y Adidas lanzan la colección de ropa del equipo de Fórmula 1 / Andrin Fretz

Todo tipo de opciones

Como combinación de estilo de vida moderno y ropa deportiva, la colección para aficionados, que incluye la gama DNA, la gama Elevated Fanwear y productos relacionados con los pilotos, está dirigida a un público amplio. Diseñada para el uso diario, no solo para los fines de semana de carrera, la variada oferta abarca camisetas, sudaderas con capucha, chaquetas, gorras, zapatos y muchos otros productos.

La gama DNA constituye la base de la colección y se centra en prendas esenciales creadas en torno a estilos básicos y los colores principales del equipo, para expresar claramente la identidad del Audi Revolut F1 Team. Como complemento, la colección Elevated Fanwear ofrece prendas clave orientadas al estilo de vida que combinan comodidad y un diseño sutil para un look moderno y cotidiano.

Audi y Adidas lanzan la colección de ropa del equipo de Fórmula 1 / Andrin Fretz

Además, también se incluyen productos exclusivos de los dos pilotos del equipo, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Varias ediciones especiales limitadas que se lanzarán a lo largo de la temporada ampliarán aún más la colección, con diseños atrevidos que representan el estilo, la cultura y la identidad en evolución del equipo Audi Revolut F1.

Audi Revolut F1 y adidas presentaron su ropa oficial en Berlín en enero. La ropa funcional de alta calidad incorpora las últimas tecnologías de Adidas e incluye prendas técnicas adaptadas a las necesidades de todo el equipo, desde los pilotos y los ingenieros hasta los mecánicos.

Audi y Adidas lanzan la colección de ropa del equipo de Fórmula 1 / Andrin Fretz

Cada prenda se ha desarrollado específicamente para su finalidad concreta: ropa deportiva orientada al rendimiento para los pilotos, prendas elegantes y ergonómicas para las largas jornadas en el circuito de los ingenieros, así como prendas duraderas y optimizadas para las exigentes tareas de los mecánicos.

La colección completa, con sus dos líneas, Teamwear y Fanwear, está ya disponible a través de la nueva tienda online del equipo Audi Revolut F1, en adidas.com/motorsport y en tiendas seleccionadas de Adidas y Audi.