RodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaEducaciónTherianAsesinato TenerifeEric DaneÁfrica VázquezDrogasJubiladosNestléTherianRadiadoresMulta urogallo
Tu Skoda eléctrico ya no necesita el móvil para jugar, ver vídeos o escuchar Spotify

Los Skoda Enyaq y Elroq con software 4.0 o superior incorporan nuevas funciones de entretenimiento y seguridad, incluyendo videojuegos, noticias en vídeo y Spotify

Un conductor viendo un vídeo en la pantalla de su Skoda

Un conductor viendo un vídeo en la pantalla de su Skoda / Skoda

Edgar Vivó

Edgar Vivó

Skoda ha dado un importante paso al frente en experiencia a bordo de sus modelos eléctricos Enyaq y Elroq, al introducir una actualización importante en sus sistemas de infoentretenimiento. Esta mejora llega de la mano de tres nuevas funciones: AirConsole, una plataforma de videojuegos para aprovechar las pausas de carga; Skoda Play, que ofrece vídeos informativos y educativos personalizados; y la integración nativa de Spotify, accesible sin necesidad de conectar el móvil. Todas estas herramientas están incluidas en el paquete Media Streaming, gratuito durante los tres primeros años desde la compra del vehículo.

Juegos integrados

Uno de los elementos más llamativos es AirConsole, una plataforma desarrollada por la suiza N Dream, que debuta en los coches eléctricos de la marca con 15 juegos disponibles desde el primer día. Entre ellos destaca una versión exclusiva de Tetris. El funcionamiento es simple: cuando el coche está aparcado, la pantalla central se convierte en el monitor del juego y el usuario utiliza su smartphone como mando.

Partida al Tetris en la pantalla del Skoda

Partida al Tetris en la pantalla del Skoda / Skoda

Otra de las novedades es Skoda Play, una plataforma de contenidos en vídeo que permite acceder a noticias y material educativo directamente desde la pantalla del coche. En este caso, la reproducción también se limita a cuando el vehículo está detenido, priorizando la seguridad. Este servicio ofrece acceso a canales como Euronews, NASA+, CNN, Reuters o Bloomberg, entre otros.

Una función muy esperada es la llegada de Spotify integrado directamente en el sistema, sin necesidad de vincular el smartphone. Los conductores solo deben iniciar sesión con su cuenta habitual y tendrán acceso inmediato a su música y podcasts favoritos, a través de la conexión de datos del vehículo.

Más seguridad y planificación

No todo es entretenimiento en esta actualización. El sistema Traffication, disponible en varios modelos de la marca checa, ahora incluye la nueva alerta Emergency Vehicle Approaching, que avisa en tiempo real de la proximidad de vehículos de emergencia con señales activadas, transmitiendo información sobre la posición y sentido de los vehículos prioritarios.

Finalmente, la app MySkoda mejora su función de planificación de rutas con inteligencia artificial. Ahora permite elegir paradas de carga en función del tipo de destino, limitar la ruta a estaciones Powerpass, o fijar un nivel mínimo de batería al llegar. Estas opciones permiten una planificación más flexible, especialmente útil en trayectos largos o en viajes con necesidades específicas.

TEMAS

