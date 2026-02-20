Muchos conductores no acuden a la ITV porque saben que su vehículo no pasará la inspección

Está demostrado que el retraso en acudir a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no es un simple olvido. Los datos demuestran que, en la mayoría de los casos, los conductores son conscientes de que su vehículo no se encuentra en condiciones adecuadas para circular y de que, por tanto, no superará la inspección.

Así lo refleja el análisis realizado por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), a partir de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cuanto más se tarda, peor es el estado

Las cifras evidencian una relación directa entre el tiempo de retraso en la ITV y el estado real del vehículo. Mientras que los vehículos que acuden puntualmente presentan un nivel de rechazo del 15%, este porcentaje asciende al 20% cuando el retraso es de hasta seis meses, al 22% cuando se sitúa entre seis y doce meses y alcanza el 25% cuando la inspección se demora más de un año.

Pero el dato más relevante no es solo el aumento del rechazo, sino la gravedad de los defectos detectados. Los vehículos que retrasan la ITV entre 0 y 6 meses presentan un 28% más de defectos graves o muy graves. En aquellos que acumulan entre 6 y 12 meses de retraso, este incremento asciende al 46%, y en los que superan los 12 meses, el porcentaje se eleva hasta un 62%.

Si ya de por sí estos datos de los vehículos que terminan presentándose a inspección fuera de plazo son alarmantes, debe recordarse que el 32,7% de los vehículos que tenían que haber acudido a la inspección técnica, no lo hacen. Si se consideran únicamente los vehículos de menos de 25 años, el porcentaje sigue siendo elevado (18,1%). Se trata de un incumplimiento que no solo vulnera la normativa, sino que incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro vial.

Los vehículos que más retrasan la ITV son los más antiguos

El análisis realizado por AECA-ITV muestra también que los vehículos que acuden puntualmente a la inspección tienen una antigüedad media de 15,1 años. En cambio, aquellos que acumulan más de 12 meses de retraso alcanzan una media de 18,7 años, es decir, 3,6 años más.

Este dato pone de manifiesto que el envejecimiento del parque móvil está directamente relacionado con el incumplimiento de los plazos de inspección. Los vehículos más antiguos, que son también los que concentran un mayor desgaste y probabilidad de fallos, son los que más tiempo están circulando sin ser inspeccionados.

Desde la Asociación recomiendan pasar la ITV hasta un mes antes de su fecha de caducidad ya que permite planificar la cita con antelación y no modifica el periodo máximo de validez de la próxima inspección. Tener la ITV al día es clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Adicionalmente, se evita estar expuesto a una sanción de 200€ o 500€, dependiendo del caso.