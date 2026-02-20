Probamos el EV5, el SUV eléctrico de Kia más equilibrado

Hemos podido conducir por primera vez el Kia EV5 y, más allá de los datos técnicos, lo que nos llevamos es una sensación de que estamos ante un SUV eléctrico pensado para viajar cómodo, sin complicaciones y con un enfoque claramente familiar.

El Kia EV5 mide 4,61 metros de longitud, 1,87 de anchura y 1,68 de altura, con una batalla de 2,75 metros, por lo que se sitúa entre el EV3 y el EV9, tomando lo mejor de cada uno de ellos. Pertenece por tanto en el emergente segmento C-SUV, y por planteamiento podría entenderse como una alternativa eléctrica a lo que representa un Sportage, pero con una filosofía más orientada al confort y al aprovechamiento del espacio interior.

Confort para el día a día

Sobre el papel, el EV5 Long Range 2WD monta un motor eléctrico de 217 CV (160 kW), con 295 Nm de par máximo. Esto se traduce en unas aceleraciones contundentes desde parado y unas más que destables recuperaciones en carretera pese a su tonelaje. La batería es de 81,4 kWh y homologa hasta 530 kilómetros de autonomía WLTP en el acabado base, 505 km en el GT-Line.

Kia EV5 / CHRISTIAN COLMENERO

A sus mandos, más allá de las cifras, lo que realmente destaca es la calidad de rodadura. Es un coche muy cómodo para carretera, con una respuesta suave, pero suficientemente contundente cuando se le exige. El 0 a 100 km/h lo cubre en 8,4 segundos, una cifra que encaja con su planteamiento, ya que no busca ser deportivo, sino equilibrado.

La aceleración es lineal, sin brusquedades, y el conjunto transmite mucha serenidad. La batería, situada en el suelo, rebaja el centro de gravedad y eso se nota en estabilidad y aplomo. En autopista resulta especialmente agradable, con una pisada firme y un aislamiento que invita a hacer kilómetros.

Maletero del Kia EV5 / CHRISTIAN COLMENERO

En cuanto a consumo, declara 160 kW, es decir, 16,9 y 17,8 kWh/100 km en ciclo combinado, pero en la práctica nos fue complicado bajar de los 22 kWh/100 km. Hay que tener en cuenta que se trata de un SUV eléctrico de casi dos toneladas.

Admite carga en corriente alterna hasta 11 kW y en corriente continua hasta 150 kW, con un tiempo de 10 al 80 % de 30 minutos. Para el día a día, incorpora bomba de calor en determinadas versiones y sistema de carga bidireccional V2L.

Mucho espacio detrás

Uno de los puntos donde más me ha convencido el Kia EV5 es en la habitabilidad. Las plazas son muy grandes para un coche de 4,61 metros. Hay 1.041 mm para las piernas en la segunda fila, además de 1.024 mm de altura libre al techo y 1.425 mm de anchura a la altura de los hombros. Eso se traduce en espacio de sobra para adultos, incluso si son altos. No es habitual encontrar esta sensación de desahogo en un SUV de este tamaño, aunque cada vez va siendo más habitual en los eléctricos. Además, los respaldos pueden abatirse casi por completo para crear una superficie prácticamente plana con el maletero.

Plazas traseras del Kia EV5 / CHRISTIAN COLMENERO

El maletero ofrece 566 litros tras la segunda fila y hasta 1.650 litros con los asientos abatidos, a lo que se suman 44 litros adicionales en el frunk delantero. En un uso familiar real, marca diferencias.

La tecnología más puntera de Kia

El interior está presidido por una pantalla panorámica que combina instrumentación digital de 12,3 pulgadas, sistema multimedia de 12,3 pulgadas y un módulo específico de climatización de 5 pulgadas que, como ya sucede en otros Kia eléctricos, queda tapado por el aro del volante desde el puesto de conducción.

Interior del Kia EV5 / CHRISTIAN COLMENERO

Nuestra unidad equipaba un magnífico Head-up Display, sistema de sonido premium Harman/Kardon como opción y cuenta con actualizaciones remotas OTA. También incluye sistemas avanzados de asistencia como el HDA 2.0 y el sistema de estacionamiento remoto con llave 2.

En acabados, se estructura en Air, Earth y GT-Line, con llantas de 18 o 19 pulgadas según versión. El equipamiento es amplio desde las versiones de acceso, con climatizador bizona, asientos calefactables, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y múltiples asistentes de seguridad.

Precios del Kia EV5

El Kia EV5 arranca en 46.070 euros en acabado Air Long Range, 47.570 euros en Earth y 53.070 euros en GT-Line, antes de descuentos. Con promociones y financiación, el Kia EV5 puede estar disponible desde 39.490 euros en el Air.

Noticias relacionadas

En conjunto, el Kia EV5 es lo que esperábamos: un punto intermedio del dos coches que ya nos fascinaron en su día: el polivalente EV3 y el enorme EV9. Como dijo Aristóteles: “La virtud está en el punto medio”.