Jaecoo presenta su buque insignia y confirma la ofensiva del grupo por conquistar el mercado de los híbridos enchufables

Jaecoo acaba de presentar el que se convierte en su buque insignia. El Jaecoo 8 SHS es un SUV híbrido enchufable del segmento D y junto con el recién llegado del grupo Omoda 7 SHS completa la ofensiva de Omoda y Jaecoo para conquistar el mercado de los D-SUV y convertirse en la marca que lidere las ventas de los híbridos enchufables.

Con el Jaecoo 8 SHS la marca se posiciona pues en este mercado con una propuesta que combina gran autonomía eléctrica, tracción total y un equipamiento tecnológico de alto nivel, orientado tanto a familias como a conductores que buscan eficiencia sin renunciar a prestaciones.

Hasta siete plazas

El Jaecoo 8 SHS mide 4,82 metros de largo, 1,93 de ancho y 1,71 de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros. Estas cotas se traducen en un habitáculo amplio y en la posibilidad de elegir entre configuraciones de cinco o siete plazas.

El maletero ofrece hasta 738 litros en configuración de cinco plazas y puede alcanzar 2.021 litros abatiendo las dos filas posteriores. En la versión de siete plazas, con todos los asientos desplegados, el volumen es de 200 litros. La apertura eléctrica del portón y el amplio ángulo de apertura de las puertas refuerzan su enfoque práctico.

En el exterior, el modelo adopta una imagen robusta, con parrilla vertical que la marca llama en cascada, ópticas full LED y llantas de 20 pulgadas. Los tiradores ocultos y los raíles de techo integrados completan un diseño orientado tanto a la presencia en carretera como a la eficiencia aerodinámica.

Tecnología premium

El interior apuesta por una arquitectura horizontal dominada por dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas que integran la instrumentación digital y el sistema multimedia. La plataforma electrónica se basa en el procesador Qualcomm 8155.

Entre los elementos más destacados figuran el Head-Up Display con realidad aumentada, que proyecta la información a 7,5 metros por delante del vehículo, la cámara de visión HD de 540º y un sistema de sonido Sony de 14 altavoces, incluidos dos en los reposacabezas delanteros.

La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico de 50 W con refrigeración y aplicación móvil para el control remoto de funciones. El equipamiento de confort es amplio: asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y masaje; climatizador automático bizona; iluminación ambiental configurable y acceso sin llave mediante tarjeta NFC.

En materia de asistentes, incorpora 20 sistemas ADAS de serie, entre ellos control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia con detección de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto y alerta de tráfico cruzado trasero.

Sistema híbrido enchufable de 428 CV

Este es el punto fuerte del Jaecoo 8 SHS. El sistema SHS combina un motor de gasolina 1.5 TGDI de quinta generación con tres motores eléctricos, uno de ellos situado en el eje trasero, lo que le permite ofrecer tracción total. La potencia conjunta alcanza los 315 kW, equivalentes a 428 CV, con un par máximo de 580 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y fija su velocidad máxima en 180 km/h.

La batería, firmada por CATL, tiene una capacidad de 34,46 kWh y homologa hasta 134 kilómetros en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros de autonomía total gracias a su depósito de 70 litros. El consumo combinado declarado es de 2,1 l/100 km en ciclo WLTP. Admite carga en corriente alterna a 6,6 kW y en corriente continua a 70 kW, lo que permite pasar del 30 al 80% en 25 minutos en un punto rápido. También incorpora función V2L para suministrar energía a dispositivos externos con hasta 6,6 kW de potencia.

El Jaecoo 8 SHS se asienta sobre la plataforma multienergía T2X del grupo Chery, adaptada tanto a motores térmicos como a sistemas híbridos enchufables. De serie incorpora suspensión electromagnética CDC, capaz de ajustar en milisegundos la dureza de los amortiguadores según el estado del firme y el estilo de conducción.

Según la marca, el sistema reduce los cabeceos en frenadas y aceleraciones y limita los balanceos en curva, al tiempo que mejora la absorción de irregularidades. El conductor puede elegir entre tres modos de suspensión y seis modos de conducción: Normal, Eco, Sport, Arena, Nieve y Todoterreno. La capacidad de vadeo declarada es de 600 mm.