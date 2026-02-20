Increíble pero cierto: Este asfalto es capaz de reducir los daños en la carretera

La climatología en España estas últimas semanas está provocando que la red de carreteras de España reciba una oleada de incidencias. Debido a las lluvias, el asfalto se ha deteriorado, produciendo socavones que suponen un peligro para los conductores y que han motivado la dimisión de Paula Pérez, subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos.

El avance de las tecnologías ha logrado dar lugar a un asfalto más fuerte y duradero, hecho con algas verdes, con bolsas reutilizables o con paja de trigo —este último, con sello español—, que ofrecen mejores prestaciones frente al frío y las grietas.

En esta lista, ahora se puede añadir otro tipo de asfalto, que es más resistente a las fisuras y puede soportar mejor el tráfico intenso o los cambios de clima: estaría fabricado con plástico reciclado.

Asfalto en mal estado / Archivo

El director del Instituto de Residuos Sólidos para la Sostenibilidad y profesor de ingeniería civil en la Universidad de Texas en Arlington (EEUU), Sahadat Hossain, junto a su equipo de investigadores, logró desarrollar un asfalto infundido con plástico, que ya se está usando para pavimentar una carretera en la ciudad de Rockwall de 1.067 metros.

Un proyecto que surge en 2019, cuando Hossain y su equipo realizaron un estudio de viabilidad sobre la reutilización de residuos plásticos en pavimento asfáltico, cuya mezcla combina el betún tradicional, uno de los elementos clave del asfalto, con residuos plásticos triturados.

Mujer sacando fotos a una carretera agrietada / Freepik

Más resistente

A nivel mundial, cada año se generan más de 400 millones de toneladas de plástico, y menos del 10% se recicla, según dice Hossain en un comunicado.

El investigador se planteó si, en vez de tirar el plástico usado, se podría hacer algo útil con él. Tras muchos estudios, encontraron una tecnología que mezcla pequeñas cantidades de plástico reciclado con asfalto para la construcción de carreteras y aparcamientos.

Este asfalto permite tener carreteras más resistentes y duraderas y mantiene parte del plástico usado fuera del medio ambiente. "No solo construimos carreteras; construimos un futuro más limpio", señala Hossain en una nota de prensa.

"Este proyecto demuestra cómo la innovación en ingeniería puede ayudar a abordar uno de los mayores desafíos ambientales del mundo", añade. Pero ¿cómo es realmente el funcionamiento de estas carreteras de plástico?

El asfalto, tradicionalmente, es la mezcla de piedras, arena y betún, que es un aglutinante derivado del petróleo y mantiene todo unido. Los investigadores lograron sustituir una pequeña parte del betún por plástico fundido.

Se trata de plástico procedente de productos de uso cotidiano, como botellas o bolsas de un solo uso. En la prueba realizada en Rockwall, el equipo utilizó aproximadamente 4,5 toneladas de residuos plásticos para construir un kilómetro de carretera de un solo carril.

Grieta en una carretera / Pixabay

El proceso de fabricación del asfalto es el siguiente: en primer lugar, el plástico se limpia y, posteriormente, se tritura en pequeños copos que se mezclan con el asfalto a altas temperaturas. Según explican los investigadores, estas etapas garantizan que el material se funda por completo y se adhiera de forma sólida, sin dejar restos de plástico suelto.

Este nuevo método es comparable al refuerzo del hormigón con barras de acero: el plástico aporta una mayor flexibilidad y durabilidad. Las carreteras que se están construyendo con esta nueva mezcla resisten mejor las altas temperaturas y el tránsito pesado. En las zonas más cálidas se nota una alta reducción de grietas y baches.

Asimismo, esta solución reduce la necesidad de producir nuevos materiales a partir del petróleo, ya que se aprovecha el plástico reciclado disponible. En estas vías, el betún con el que tradicionalmente se fabrica el asfalto es sustituido por residuos plásticos.

Plano general de Austin en el estado de Texas / Pixabay

Este asfalto fabricado con plástico puede representar un beneficio económico. Debido a su durabilidad y a que es menos propenso a las grietas, permite que las ciudades reduzcan gastos en mantenimiento y reparaciones.

El betún tradicional tiende a ablandarse en condiciones de calor extremo. En Rockwall, las estimaciones iniciales señalan que con este tipo de pavimento se podría extender su vida útil varios años más.

En Texas, este descubrimiento es especialmente relevante por las altas temperaturas en verano. Las pruebas realizadas en el estado de Texas señalan que el pavimento se ha mantenido en excelentes condiciones con temperaturas superiores a los 38 ºC.

Realizar más pruebas

Además, no todos los plásticos son seguros de fundir, ya que algunos pueden emitir gases tóxicos si no se tratan correctamente, un aspecto que los investigadores están analizando para asegurar procesos seguros y sostenibles.

Pese al fuerte avance del proyecto, quedan muchos desafíos por enfrentar. Para poder fabricar a gran escala es necesario un suministro constante de residuos plásticos limpios y clasificados.

Otro de los puntos importantes a destacar es el impacto ambiental al final del ciclo de vida de estas vías. Existen algunas dudas sobre el desgaste del pavimento y la posible liberación de microplásticos. El riesgo es bajo, ya que el plástico queda firmemente integrado en el asfalto, según indican los estudios iniciales.

De cara a los próximos años, los especialistas trabajan para extender esta tecnología a otras regiones y evaluar diferentes combinaciones de plásticos, con el fin de asegurar carreteras más resistentes, seguras y respetuosas con el medio ambiente.

Al mismo tiempo que se gestionan patentes y se desarrollan proyectos piloto en distintos países, este avance adquiere un valor que va más allá de lo técnico: convertir los residuos en infraestructuras útiles y mejorar la calidad de vida de comunidades que durante años han convivido con los desechos.