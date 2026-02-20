Citroën no espera al Gobierno y coloca su C3 eléctrico como el más barato del mercado adelantando el Auto+

Citroën ha decidido no esperar a la aprobación definitiva del Plan Auto+ 2026 y garantiza los 4.500 euros de ayudas públicas para todos los pedidos del Citroën ë-C3, convirtiéndolo así en el coche eléctrico más económico del momento.

El ë-C3 puede acceder al total de las ayudas que prevé el Gobierno gracias a su motor eléctrico, su precio de catálogo y su lugar de fabricación. La versión eléctrica del C3 se fabrica en Eslovaquia, aunque la batería proviene de la empresa china SVOLT, que iba a fabricar en Alemania pero, finalmente, cambió de idea. No obstante, ese 10% adicional que ganan los vehículos puede concederse por conceptos alternativos a la fabricación de la batería en la Unión Europea y Citroën ha asegurado esos 4.500 euros de ayuda máxima.

El ë-C3 también tiene un hermano de combustión con cambio manual. / Citroën

Así, la iniciativa de la marca permite a los clientes beneficiarse del descuento de forma inmediata, eliminando la incertidumbre habitual asociada a los plazos y la concesión de subvenciones estatales, con el objetivo de dinamizar la movilidad eléctrica y acelerar la decisión de compra.

Desde 11.700 euros con ayudas

Gracias al anticipo directo de la marca y a los 900 euros adicionales del CAES (Certificado de Ahorro Energético), el precio final del Citroën ë-C3 se sitúa en 11.700 euros, posicionándose como el vehículo eléctrico más asequible del mercado español en 2026.

Este planteamiento elimina una de las principales barreras de entrada al coche eléctrico en España: la incertidumbre económica, sumado a un precio más elevado que los coches con motor de combustión.El comprador obtiene el descuento desde el momento del pedido.

Un eléctrico urbano pensado para el día a día

Los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort son un equipamiento clave para marcar diferencias en materia de confort / Anatol Gottfried

Más allá del precio, el Citroën ë-C3 se presenta como una solución de movilidad urbana moderna y funcional. Con un motor eléctrico de 83 kW (113 CV) y dos opciones de batería, ofrece una autonomía homologada de entre 200 y 320 kilómetros.

Noticias relacionadas

En el interior, el ë-C3 introduce el concepto C-Zen Lounge, una filosofía de diseño centrada en la serenidad y el bienestar a bordo. Destacan elementos como la suspensión optimizada para mayor suavidad, los asientos Advanced Comfort, el uso de materiales y tapicerías con texturas y colores orientados al confort visual y táctil y el Head Up Display que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional. El resultado es un habitáculo espacioso, intuitivo y enfocado en reducir la fatiga al volante, tanto en entornos urbanos como en carretera.